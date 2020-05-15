【新冠肺炎】花10億元全市病毒檢測惹議　武漢衛健委：精準防控

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，其中昔日的重災區湖北省武漢市，近日亦出現感染源頭不明的本土病例，東西湖區長青街三民小區在5月10日新增一宗確診病例，其後同一小區在翌日再增加5宗病例。 武漢隨即宣布在10天內展開全市全員病毒檢測，惹來專家質疑此舉將要花費至少10億元（人民幣．下同），恐怕事倍功半。 武漢衛健委副主任曾益新在周五（15日）的新聞發布會上回應指，全員病毒檢測既有利於精準防控、保障群眾健康，也有助於人員合理流動，推動社會經濟和生活秩序全面恢復。

武漢近期出現感染源不明的確診病例，官方隨後就宣布要在10天內展開全市全員病毒檢測。（中新社）

此前湖北省衛健委在官方網站中的發文有提到，根據湖北省相關部門測算，武漢全員完成病毒檢測，所需費用超過10億元，並可能會由武漢市、區兩級財政承擔。復旦大學公共衛生學院前院長、流行病學專家姜慶五在接受《中國新聞周刊》訪問時稱，斥巨資後能起到的效果成疑，「中央精神是要建立科學的公共衛生體系，要在科學防控上下功夫，希望武漢當地政府冷靜下來，聽取疾控部門和專家的意見。」

姜慶五認為，病毒在人體中的存量是穩定，試劑檢測靈敏度更多地與試劑盒質量、檢測方法相關，試劑的選擇、生產供應、質量把關需要人為，要求10天內完成，每天的檢測數量就要有110萬。再者，病毒檢測需要有大量工作人員，即便首日能夠達標，往後的日子又要如何動員，假設有市民不願檢查，又能否可強制執行，「現在不是兩個月前的武漢，完全有時間靜下心來做工作，基層人員反饋說，無症狀感染者大多有過咳嗽、發熱、頭疼、全身乏力等非特異性的症狀，無症狀感染者群體是否還有其他特征，應通過科學的設計進行抽樣調查，把情況摸清楚。」

危重症醫學專家、中國醫學科學院院長王辰院士亦在接受官方傳媒《央視新聞》採訪時表示，並非所有患者都能夠在病毒檢測中呈陽性反應，病毒檢測對於真實病例的檢測率不過30%至50%，即有超過50%的患者，其病毒檢測是呈「假陰性」。

根據湖北省相關部門測算，武漢全員完成病毒檢測，所需費用超過10億元。（中新社）

對於外界的質疑，曾益新重申擴大病毒檢測範圍，目的是進一步明確疫情範圍，加強監測和排查力度，是統籌推進復工復產復學和常態化防控的保障。武漢各地都可以因地制宜調整和優化常態化防控措施，確定和調整檢測策略和人員範圍。曾益新又指，武漢進行全員病毒檢測，是非常艱巨的工作，要盡量保證先檢測和後檢測人群之間不要有密切接觸，使得檢測效果更好。

（綜合報道）