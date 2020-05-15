記者引述毛澤東感謝日本言論 　楊潤雄：與試題爭議是兩碼子的事

2020年中學文憑試歷史科昨日（14日）開考，當中有題目問及考生是否同意在1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊，試題引來社會爭議，教育局更於昨晚發聲明譴責，稱「嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴」。 教育局局長楊潤雄今午會見記者，有記者在席上引述中國前領導人毛澤東在外交場合感謝日本的言論，質疑教育局是否同樣認為傷害國民感情。楊潤雄回應指，每人說話的背景不同，「未必完全可以從字面去解釋」，又強調與試題爭議是兩碼子的事。

教育局局長楊潤雄明言題目沒有討論空間，「答案只有弊，唔會有任何利」。（余俊亮攝）

記者會上有記者提到，歷史上不是首次有人討日本對中國的利弊問題，引述中國前領導人毛澤東曾對日本資本家說過，「如果沒有日本帝國主義發動大規模侵略，霸佔了大半個中國，全中國人民就不可能團結起來，反對帝國主義，中國共產黨也就不可能勝利。」楊潤雄被質問，上述說法是否又傷害了中國人的感情，會否對言論深表遺憾，並予以譴責。

楊潤雄：說話背景未必完全可以從字面去解釋

楊潤雄回應時指，上述是一段毛澤東於交外場合講的說話，相信每段說話背景不同，各有想表達的意思，「未必完全可以從字面去解釋」。他強調，現時的爭議是應否把這些資料放在文憑試題目中，從而讓學生分析、結論，「呢樣嘢同我哋講緊某一個人、某一個領導人講嘅嘢，去講啱定唔啱，係兩碼子嘅事。」。