青年篤警盾判罰款　控方指刑期太輕求判監　遭官反駁案情「漏招」

青年賴雲龍去年7月參與「光復沙田」遊行期間，認用雨傘「篤」警長，早前承襲警罪，被判罰款2000元。律政司認為刑罰過輕，申請刑期覆核，案件今（15日）於西九龍法院處理。律政司代表指被告的舉動極具挑釁性，刑罰未能反映案件的嚴重性，更稱欲傳召兩名警員作供，供法庭考慮整體事件，要求改判囚禁式刑罰。惟裁判官質疑若案情如此嚴重，控方並無在案情中提及，若是控方「漏招」，非法庭問題。辯方亦指控方做法如「輸打贏要，漏招要被告埋單」。裁判官聽畢雙方陳詞，押後至本月29日裁決。

被告賴雲龍認篤警盾，認襲警罰款2000元，律政司不服，在西九龍法院求加刑。(資料圖片)

被告賴雲龍（20歲）早前承認於去年7月14日在沙田担杆莆街襲擊警長施培佳，今年2月15日被判罰款2000元，但因涉其他案件須繼續還押。

指罰款未能反映案件嚴重性

律政司代表甫開庭便表示，判刑時被告已還押100日，他同意即使現時改判監禁，被告亦可能已服畢刑期。惟律政司認為，判處罰款並未能反映控罪及案情的嚴重性，才提出上訴，望法庭判處監禁式刑罰，包括勞教中心、更生中心及即時監禁。

裁判官高偉雄謂，判刑對被告已有足夠阻嚇性，控方欲改判監禁式刑罰，是否想對公眾收阻嚇之效，律政司一方就回應這是量刑因素之一。

指被告舉動具挑釁性

控方又指，被告雖然只是「篤」中警長的盾牌，但舉動極具挑釁及鼓動性，會引發更嚴重的衝突。他欲傳召兩名警員作供，讓法庭了解來龍去脈，考慮整體事件量刑。

官指控方漏招非法庭問題

裁判官聞言稱，控方應在案情撮要清楚交代嚴重性，直指：「係你漏招，唔係法庭問題。」做法亦對被告不公。他其後再問，若控方覺得如此嚴重，「唔係應該喺案情撮要講咗喇咩？」控方代表就回應，當時把重點放在控罪之上，整體「可能忽略咗」。

辯方指控方漏招要被告埋單

就律政司建議法庭以整件事件量刑，辯方大律師陳德昌引述裁判官判刑時的簡單陳詞，說明法庭考慮了當時的情況。對於傳召警員作供的要求，陳大狀形容做法不妥，亦無需要；他批評這是控方「輸打贏要嘅策略」，指控方「見到判刑唔啱心意」便託詞提出所謂的新證供。他其後續道：「控方漏招冇理由要被告埋單。」

裁判官在庭上更正早前判刑時，指被告未表悔意的說法。他讀出背景報告，透露被告願意承擔後果，即有悔意。

案件編號：STCC3290/2019