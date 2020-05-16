DSE歷史科｜教育局凌晨承認有官員參與出題　強調試前不知試題

中學文憑試本周四（15日）開考的歷史科，一條問及日本為中國帶來利多於弊的問題引起爭議。有知情人士向《香港01》透露，有教育局人員曾以非官方身份，參與各科審題委員會。有報道指今次涉及的歷史科，亦有一名教育局課程發展處官員在歷史科審題委員會。 教育局今日 （16日）凌晨發表聲明，強調該教師在獲教育局聘用前，已以「個人身份」獲邀加入，澄清未有「派員」加入，並強調有關成員需嚴格保密，完全不可向外界包括教育局透露試題內容。局方不點名批評《蘋果日報》未掌握事實前，即公開指教育局在開考前已知悉試題，甚至以「設局嫁禍」為標題，嚴重損害教育局的誠信，教育局深感遺憾。

教育局：出卷官員獲局聘用前以個身份加入審題委員會

教育局深夜發聲明指，承認有獲教育局聘用的教師，在獲聘前已經以個人身份，獲考評局邀請加入今屆歷史科審題委員會，並在獲聘後申請外間工作繼續委員會的工作。而基於審題委員會的保密原則，有關人員完全沒有亦不可向其他人士透露試題的內容，包括向教育局任何同事或上司。

局方指，在2019年曾提名人員加入考評局的歷史科審題委員會，但並未獲邀請，故澄清至今未有派員加入該委員會。發言人表示，曾要求加入在其他科目的審題委員會，當中即使有人員獲邀在委員會中擔任成員，這些人員亦需嚴格保密。局方稱近兩年，曾一再要求提名員工加入不同的科目委員會，但是否接納提名、擔當哪種職責及在甚麼階段參與出題及審題工作，是完全由考評局決定。

教育局局長楊潤雄表示下周一會派出教育局質素監管人員調查，了解考評局出題與審題的機制。（余俊亮攝）

不點名遺憾《蘋果日報》「設局嫁禍」報道

教育局指，今次爭議重點是文憑試歷史科出題的適切性，呼籲各界一同正視有關問題，切勿被蓄意誤導，或轉移視線，又不點名批評《蘋果日報》未掌握事實前，公開指教育局在開考前已知悉試題，甚至以「設局嫁禍」為標題，嚴重損害教育局的誠信，對此深感遺憾。