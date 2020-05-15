DSE歷史科｜考生斥DQ中日關係題目　對花時間答題考生不公

中學文憑試本周四（15日）開考的歷史科，一條問及日本為中國帶來利多於弊的問題引起爭議，教育局今日更罕有要求考評局取消題目。 有應屆歷史科考生認為，考題與過往試題設計差不多，能夠運用所學的歷史知識分析，認為教育局取消題目是政治凌駕教育，做法不合理，亦未有理會考生感受，「溫咗書3年，唔想無啦啦就取消。」她指這條題目十分簡單，有把握取得高分，若然取消，對考生並不公平，即使會調整評核，亦彌補不到失去的作答時間，「如果有啲人無答呢條，但我就花咗時間作答，答題表現就會有差距。」

教育局局長楊潤雄今日罕有要求考評局取消歷史科其中一條題目。（余俊亮攝）

考生：溫咗書3年，唔想無啦啦就取消

被指偏頗而面臨DQ的考題，為歷史科必答的卷一第二題分題C，問及考生是否同意「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，而考生可利用兩項參考資料及運用所學回答。兩項參考資料分別取材自日本政法大學校長的一篇文章，以及談及日本財閥借貸有關。

應屆考生黃同學認為，過往歷史科課堂有詳細講述這段時期的中日關係歷史，考生能夠運用所學知識作答。她表示，其作答立場是「好大程度不同意」，並引用蘆溝橋事變、南京大屠殺去引證日本為中國帶來弊多於利，不認為單憑兩份參考資料，就能夠引導自己答題方向，「自己有獨立思考，唔會只係跟資料。」她認為，教育局取消題目是涉及政治考慮，並不合理，亦未有理會考生感受，「溫咗書3年，唔想無啦啦就取消，覺得好嬲。」

有考生促請考評局保留該條題目。（張浩維攝）

指調整評分也難彌補失去作答時間

卷一考試時間為兩小時，設有四大題目，應屆考生黃同學說，作答時間十分趕急，每題只有半小時間，她幾乎只是緊緊夠時間完成考卷，未有時間再作覆檢。

她指，2(c)題目佔8分，須花十幾分鐘作答，但題目十分簡單，亦是過往常見題型，「好普通，past paper 都見過類似類型」，有把握取得高分；若然取消題目，是對考生不公平，她認為即使評核有所調整，亦彌補不到失去的作答時間，「如果有啲人無答呢條，但我就花咗時間作答，答題表現就會有差距」，促請考評局保留題目。