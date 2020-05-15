DSE 歷史科│考評局：取消試題事關重大　將召特別會議商如何跟進

2020年中學文憑試歷史科昨日（14日）開考，當中有題目問及考生是否同意，「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，試題引來社會爭議。教育局除了發表聲明譴責，局長楊潤雄今日（15日）亦召記者會，表明要求考評局取消這條試題。 考評局回應指，取消歷史科的有關試題，將影響考生成績及公開考試評核，事關重大，影響深遠，委員會將盡快召開特別會議，商討如何跟進。

考評局晚上回應指，委員會將盡快召開特別會議，商討如何跟進。（資料圖片）

考評局晚上回應指，委員會將盡快召開特別會議，商討如何跟進，以確保所有考生的學業得到公平及準確的評核，並維護文憑試的公平公正及認受性。



考評局又提到，歡迎任何有助優化考評機制的專業意見與建議，對於教育局將派員了解文憑試的擬題機制，以及計劃整體檢討現行考評機制，考評局會盡量配合，以持續優化及改進。

DSE歷史科論中日關係 楊潤雄至少四度批試題偏頗：答案只有弊

DSE歷史科談中日關係惹社會爭議 教育局將要求考評局取消試題

教育局局長楊潤雄明言題目沒有討論空間，「答案只有弊，唔會有任何利」。（余俊亮攝）

根據考評局網站，考評局委員會共有17位成員，當中包括考評局秘書長、來自中學、高等院校及政府機構，還有來自商界及工業界的專業人士，包括由香港特別行政區行政長官委任及大學校長會提名的人士，以及當然成員。委員會為考評局最高決策單位，負責制定考試政策及監察考評局的工作。