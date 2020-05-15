DSE 歷史科｜擬定試卷過程多關卡　曾有教育局課程發展處人員參與

昨日（15日）開考的中學文憑試歷史科卷一，其中一條問及1900至1945年間日本對中國利多於弊，引起多個親建制團體質疑，教育局更發聲明譴責考評局。 事件再度升溫，局長楊潤雄今日罕有宣布要求考評局取消該題目，下周一更派員到考評局了解出題及審批機制。翻查考試局資料，由試前審題委員會的成立、到擬定試卷過程均有重重關卡，試後亦有例行檢討安排，更會選取部份試卷及答題卷，送往海外審查，確保文憑試可達到國際水平。 有多個知情人士向《香港01》指，考評局的擬題與審題過程嚴謹，由多個行內專家、資深教師組成，「唔會一人說了算。」而教育局課程發展處人員過去以會非官方身份參與其中，換言之，教育局職員會得悉試題內容。

考評局擬定試卷過程多關卡，教育局下周一會派員了解考評局出題及審批機制。（張浩維攝）

教育局人員曾以非官方身份參與審題委員會

翻查考評局2016年8月出版的中學文憑試考試質素保證框架，在制作試卷機制上，各科目會先成立「審題委員會」，負責擬定試卷及草擬評卷參考的工作。每個審題委員會一般設有五個職位，一位試卷主席、兩位審題員、一位擬題員，以及考評局負責該科的科目經理。委員由大專院校的學者、中學教師、課程及科目專家組成。

多個行內知情人士向《香港01》表示，成員均是各科目行內的專家或資深教師，委員教師或要參與十年評卷經驗，表現優良才獲邀參與；以往亦試過有教育局課程發展處人員以非官方身份參與，換言之，教育局職員會得悉試題內容。考評局亦會邀請科目委員會及試卷主席等，提名審題委員會成員，並定期去信學校邀請校長提名。

整個制作試卷過程分為七個階段。（考評局）

擬題可歷時四、五個月 「唔會一人說了算」

整個制作試卷過程分為七個階段，包括擬定試題、審題、審核試卷、預備試卷付印初稿、校對試卷付印初稿、印刷試卷、校對真卷樣本。

在擬定試卷及審題的階段，會參考課程及評估指引、評核大綱、樣本試卷、往屆試題、數據等待。知情人士表示，大約6月、7月就會開始擬題工作，歷時約4至5個月，成員每周開一次會，須反覆檢查及修正題目，確保試卷設計無論在涵蓋課程範圍、水平和用詞方面等，都能夠達致課程和評核目標，「總之唔會一個人就說了算。」完成試卷後，就會再提交予考評局評核發展部去審核，確保試題水平恰當，再交去付印，而整個過程均是保密。

整個試卷製作過程完成後，試卷主席和科目經理填寫一份報告，評價過程的質素和成效，製作試卷過程一般需時數月，甚至或達一年以上。文憑試完結後，考評局亦設有檢討機制，當中會選取部分甲類科目的考生答卷樣本，連同試卷及評卷參考，送往海外評審，以確保文憑試達到國際考試水平。

教育局局長楊潤雄今日在記者會上表示，下周一會派出教育局質素監管人員調查，了解考評局出題與審題的機制，包括是否有人跟足程序擬題、若然未有跟足程序，是否涉及機制問題等。（余俊亮攝）

周一派員到考評局了解出題與審題機制

教育局局長楊潤雄今日在記者會上表示，下周一會派出教育局質素監管人員調查，了解考評局出題與審題的機制，包括今次出題原意、擬題時是否跟足程序、若然未有跟足程序，是否涉及機制問題等。至於負責出題的成員是否需要因出錯負責，則要交由考評局決定。其次，要求考評局取消該試題，作出調整。教育局亦會檢討現行機制，以充分體現教育局在文憑試的監管角色，長遠確保考試及試題的質素。