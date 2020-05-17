發展局復修工程8項目資助獲批　導盲犬中心︰更多視障人士受惠

發展局局長黃偉綸今日（15日）發表網誌，稱去年2月推出10億元資助計劃，支援成功申請租用空置用地的非牟利機構。截至今年3月底，當局共接獲12宗申請資助，其中8個項目已獲批。他相信計劃能促進政府、非政府機構及專業團體三方協作，共同推動有益於社會的項目。 香港導盲犬服務中心早前獲批租用打鼓嶺蓮麻坑路的前三和公立學校，並成功申請資助。中心主席張偉民表示，學校建成後，受訓的犬隻將增加，訓練的質素亦會提高，讓更多視障人士受惠。

發展局局長黃偉綸指，相信資助計劃有助廣納民間智慧，促進政府、非政府機構及專業團體三方協作，共同推動有益於社會的項目。（資料圖片）

黃偉綸指，現時非政府機構能以短期租約形式，申請使用地政總署管理的空置政府用地，如政府土地上的空置校舍。為了善用土地資源，讓更多空置用地改成公共利益的用途，政府推出10億元資助計劃，提供復修工程費用資助，包括斜坡加固、地盤平整、搭建臨時構築物、修葺現有樓房、裝設消防安全裝置或無障礙設施等。

黃又說，相信該資助計劃，有助廣納民間智慧，促進政府、非政府機構及專業團體三方協作，共同推動有益於社會的項目。

8個申請合共撥款7,200萬

發展局助理秘書長（規劃）張文欣說，直至今年3月底，合共接獲12宗申請資助，其中8宗整個項目及分階段資助申請已獲批，撥款總額約7,200萬元，將更改成社區園圃、動物領養中心或訓練場所、社區服務中心、過渡房屋等用途。她又指，考慮到非政府機構未必熟悉項目規劃、工程管理或缺乏經驗，當局將盡力提供技術上的建議及支援，以協助工程順利完成。

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導盲犬服務中心新校舍面積增加23倍

香港導盲犬服務中心早前獲批租用打鼓嶺蓮麻坑路的前三和公立學校，並成功申請資助。中心現址面積僅約1,100平方呎，新校舍面積將倍增至24,500平方呎，成為香港首間具規模的導盲犬訓練學校，專門培育和訓練導盲犬，並免費提供予有需要的視障人士使用。

中心主席張偉民表示，中心是規模較小的慈善機構，難以籌集復修空置校舍所需的費用，因此很高興獲政府的資助。他預計工程可於今年內動工，最快明年夏季入伙。他相信學校建成後，受訓的犬隻將增加，訓練的質素亦會提高，讓更多視障人士受惠。