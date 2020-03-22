發展局籲行山者避免在測量站攀爬或聚集　以免影響測量人員工作

發展局局長黃偉綸今日（22日）發表網誌，稱香港較具歷史意義的界石有3種，包括「維多利亞城」的地界標記、赤柱往「維多利亞城」沿路的里程碑，以及位於大嶼山分流和大澳的嶼南界石和嶼北界石。 他說，現時在香港廣泛應用的測量標記，主要用作土地及工程測量，包括俗稱「標高柱」的白色圓柱形的山頂三角測量站。他說，測量站成為不少行山人士的「打卡」熱點，提醒行山人士盡量避免攀爬測量站，以免影響到遠處的測量人員進行觀測工作。

香港現存6座「維多利亞城」界石，圖示港島克頓道的界石。（發展局圖片）

香港至今僅存6座界石

地政總署測繪處總土地測量師余壽松說，「維多利亞城」地界標記具歷史意義，開埠初期，英國人為了更有效率地管理這地方，將「維多利亞城」分為「四環」，即下環（現今的灣仔）、中環、上環及西環，而四環再分為九約，以規範當中建築物的標準。

他說，1903年，香港政府在不同地點豎立界石，以標明範圍。現時香港僅存6座界石，分別位於克頓道、黃泥涌道、寶雲道、舊山頂道、薄扶林道及域多利道。界石約高一米，頂部呈錐形，並刻有 「City of Victoria 1903」的字樣。

圖左是嶼北界石，圖右是嶼南界石，1902年由英國海軍豎立，石碑基座記載其用意，標誌1898年滿清政府與英國簽署《展拓香港界址專條》，把連同大嶼山的新界範圍租借予英國。（發展局圖片）

圖左是一座刻有「群帶路」三字的花崗石碑，位於大潭副水塘附近的郊遊徑；圖右是1960年中，在石排灣道發現的群帶路石碑，現保存在香港歷史博物館內。（發展局圖片） 歷史博物館保存一座群帶路石碑 至於另外一種具歷史意義的界石，則是約於1850至1859年間，在赤柱往「維多利亞城」沿路（群帶路）豎立、用以標示距離的里程碑。香港歷史博物館保存了一座，石碑上中英並列。 第三種便是分別位於大嶼山分流和大澳的嶼南界石和嶼北界石。1902年由英國海軍豎立。石碑基座記載了界碑的用意，標誌1898年滿清政府與英國簽署《展拓香港界址專條》，把連同大嶼山的新界範圍租借予英國。

余壽松又指，70年代以前用來勾劃土地界線的界石，現時可在行人路轉角位置或樓宇角落找到，石上會刻上地段號碼，但有關做法在70年代後已停用。

三角測量站通常豎立在山頂最高的位置，白色圓柱頂部髹上黑色，方便測量人員從遠處觀測。（發展局圖片）

行山者應避免攀爬測量站 免影響觀測工作

現時在香港廣泛應用的測量標記，主要用作土地及工程測量，提供參數用於繪製地圖、屋宇建築、基建工程等。

余壽松說，白色圓柱形的山頂三角測量站俗稱「標高柱」，有大半個人高，頂部髹上黑色，方便測量人員從遠處觀測。很多行山人士視它為「打卡」熱點。不過，為免影響到遠處的測量人員進行觀測工作，他呼籲行山人士盡量避免攀爬測量站，亦應減少在其附近聚集。