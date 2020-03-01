發展局：第2季起將分階段於所有工務工程　應用數碼工程監督系統

發展局局長黃偉綸今日（1日）發表網誌，稱今年第2季起，政府將分階段在所有工務工程項目應用數碼工程監督系統。同時，未來3年會有約150名來自不同政策局、工務部門和公營機構的人員參加培訓，以加強公職人員在推展工務工程方面的領導技巧等。

《財政預算案》公布撥款1億元，開發一個綜合數碼平台，實現數據整合和信息互換，令工程人員能夠即時知悉工程進度及表現。（發展局圖片）

黃偉綸說，發展局去年在「建造業2.0」先導項目試行數碼工程監督系統，業界認同可提升施工效率、減少文書工作和減低紀錄出錯的風險。

發展局首席政府工程師鄺家陞說，由今年第2季起，政府將分階段在所有工務工程項目應用數碼工程監督系統，以加強項目管理，提高施工效率和提升安全及質量表現。

對於財政司司長陳茂波在《財政預算案》中公布，將撥款1億元開發一個綜合數碼平台，鄺家陞稱發展局將全力配合，期望可盡快開發該數碼平台，提高工程項目以至基本工程計劃的管理效率。

發展局首席政府工程師鄺家陞說，由今年第2季起，政府將分階段在所有工務工程項目應用數碼工程監督系統，以加強項目管理，提高施工效率和提升安全及質量表現。（發展局圖片）

150名員工參加培訓

黃偉綸又說，發展局去年7月成立主要項目精英學院，培訓公職人員在推展工務工程方面的領導技巧。英國牛津大學Saïd Business School為學院首個課程─「主要項目領導計劃」的課程監督，負責設計為期12個月的培訓。

鄺家陞說，未來3年會有約150名來自不同政策局、工務部門和公營機構的人員參加培訓，而首兩批約50名學員已於去年8月到英國完成首個單元，並將於今年7月畢業。