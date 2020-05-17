監警會報告｜張秀賢質疑報告錯引7.21假圖　委員承認「無做調查」

監警會前日（15日）發表有關反修例事件的報告，同日特首林鄭月娥召開記者會表示接納報告，稱這是「香港的真相」，並繼續拒絕成立獨立調查委員會。不過報告內容被質疑偏向警方、淡化警方問題，爭議持續擴大。港台節目《城市論壇》今日（17日）討論相關議題。 元朗區議員張秀賢質疑，報告連對「事實」的掌握都不清楚，連來自內地微博、指7.21當日有人號召入元朗示威的網絡假圖都引述。監警會專案組督導委員會成員陳錦榮承認，監警會沒有詳細調查圖片的來源、是誰製作，因為他們無調查權。 監警會前委員鄭承隆認為，監警會今次未有用盡條例賦予的權力做多一步，約見與事件相關的人士，無法令公眾信服。他又指，雖然自己也不相信8.31太子站襲擊中有人死亡，但監警會提出的理據很難令人信服。

張秀賢：報告「睇到眼都凸埋」

出席論壇的包括陳錦榮、張秀賢、鄭承隆，以及教育大學學生會前會長梁耀霆。張秀賢指出，721事件引起社會恐慌，居民對報告「完全不收貨」，他指很多居民事發當日，見到一整群白衣人聚集、打人，報告輕輕帶過。報告所提的「事實」亦十分片面，內容引述網上圖片指當時有人號召到元朗示威，但後來該圖被揭發是假圖，來源是內地微博。

他又指，報告將7.21事件扭曲成「黑衣人和白衣人衝突」，但事實上白衣人連孕婦都打；報告又將當晚警察「睇唔到錶」、「看不到攻擊性武器」的言論，下降成「公關」問題。張秀賢形容，報告是「匪夷所思」，他和其他區議員「睇到眼都凸埋」。張又提到，報告盡信警方一面之詞，相信當晚999報案中心收到大量來電是有人想「癱瘓」系統，但事實上當晚市民求助無門，警署又落閘，當然是不斷打999。

陳錦榮回應指，報告主要是按搜集所得的資料，列出事實時序，他們也有觀察到警方處理7.21未如理想。至於圖片方面，他們是收取公眾人士提供的資料，以及在網上見到的圖片，但承認圖片「邊個做，擺喺邊個度」，這些調查程序他們沒有做過，因為監警會沒有調查權。

梁耀霆：無調查權也可約見8.31受害人

在8.31太子站襲擊中被警察拘捕的梁耀霆表示，對於8.31襲擊，監警會由此至終沒有找過他和很多在太子站內被打傷的人，所謂的「事實」十分片面。他認為「監警會無調查權」並不是不主動約見當事人的理由，舉例指記者也沒有調查權，但如果想釐清事實，都可以主動做多一步，約見受害人。

梁耀霆又質疑，報告大篇幅將8.31事件的內容，扭曲成「處理揣測手法、公關的策略」，但實際上公眾最關心的不是這個，而是警察的操守、封站行為，為何可以到站內「見人就打」。報告亦沒有提及，當日港鐵疏散太子站內所有乘客，但警方同時又封站禁入禁出，安排自相矛盾。他質疑，監警會已淪為「警察公關顧問」。

監警會報告引用網上圖片，稱有人發起元朗集會，然而該圖片早已有人指出是假圖。陳錦榮承認，他們沒有詳細調查圖片的來源。（報告截圖）

委員陳錦榮：睇唔到證據有死人，所以無死人

關於當日事件有沒有人死亡的問題，報告認為此說法是「超乎尋常的主張」，又指香港人口稠密，人際關係緊密，如果有人死亡或失蹤，親人或僱主應很快發現，又指多個部門同時勾結「幾乎是不可能的事情」。

鄭承隆指出，雖然自己亦不相信當日站內有人死亡，但觀乎整份報告的解釋，並不足以取信於人，不信政府的人會繼續不信，繼續認定有人死亡。他認為，如果可以詳細列出所有影片時序、消防處做過什麼決定、背後的理據等等，說服力會更強，又指在邏輯上總不能排除有人並無親朋戚友。主持人其後問到，到底監警會認為8.31事件無人死亡的理據何在。陳錦榮回應指，「睇唔到證據有死人」，因此相信無人死亡。

鄭承隆：監警會可邀請8.31當事人 過往有事例

鄭承隆亦提到，監警會今次處理報告工作相對保守，並未做盡可以做的事，認為找8.31事件當事人提供意見，可以提供更多更全面的資料。他憶述，當年處理2011年時任國務院副總理李克強訪港、男子在麗港城身穿六四上衣就被捕的一系列事件，即使當事人沒有向投訴警察課投訴，監警會也可以邀請他對話。