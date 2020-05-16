監警會報告｜總結：示威活動已經變質　早期恐怖主義萌芽

監警會昨日（15日）公布去年6月以來的反修例示威衝突審視報告，揭示警方部署失誤，輕視情報，缺乏應對文宣能力。該會在結論中，同時就示威者的行徑作出狠批，形容這是「當代最大的公共安全挑戰」，示威活動在過去十個月已經變質，暴力程度升級及早期恐怖主義萌芽，並對經濟造成長遠破壞。 報告指出，警務人員不時面對人身甚或致命危險，因而引發12宗開實彈槍事件，警務人員最終發射了19發實彈，三名中槍人士已全部出院。

↓↓去年10月1日國慶日示威破壞情況↓↓

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指「警方採取的行動源於執法需要」

監警會在報告尾部的「結論」，開首就引用上訴法庭於今年4月9日，就《禁止蒙面規例》司法覆核案件頒下的判詞，指去年6月以來發生社會動盪 ,「這是過去50年來未曾出現的危急情況」。自去年10月之後，暴力及破壞行為並無減退，反而愈演愈烈；12月冠狀病毒病疫情在港爆發以來，示威者無視政府留家抗疫勸告，幾乎每月都進行規模較小的示威活動，紀念元朗、太子站及將軍澳事件。

對於警方應付示威者，報告指「警方在元朗事件及其他事件所採取的行動，源於執法需要」，惟「有人隨後在網上發表仇恨言論，均演變成缺乏或毫無事實基礎的公然文宣，藉以抹黑警隊及阻礙警務人員執行維持法紀的職責」。

報告指，從宏觀角度，連示公眾活動引申出以下的特徵：

遊行後發生暴力示威的頻密度增加； 暴力程度升級及早期恐怖主義萌芽； 廣泛毀壞及破壞公共及私人財產，並對經濟造成長遠破壞； 「私了」行為導致一名男子死亡及多名市民由於意見不同而遭毆打。

↓↓去年11月多間大學一帶破壞情況↓↓

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指兩所大學成為製造汽油彈工廠

報告指出示威者採用簡稱「流水戰術」的城市游擊戰略，在港鐵站及附近市內多處地點進行示威活動。港鐵站被視為阻延警方行動的極佳地點，容許示威者有時間更換不顯眼的衣著，避開警方的注意以至拘捕；港鐵站及附近警署則成為襲擊的主要目標，使警務人員疲於奔命。

報告形容「示威行動中的毋視法紀，以及暴力及大肆破壞程度，均是本港自1967年暴動後從未見過」，臚列由擲磚、用雨傘衝擊警方封鎖線，以至燃點汽油彈及街上縱火，8月初起汽油彈幾乎在每次示威活動中都被使用，11月被佔領的兩所大學成為製造汽油彈的工廠，供在校外與警方衝突時使用。

去年11月11日，西灣河發生警員開槍事件，引起社會熱議。

解釋警員開實彈槍因「落單」

報告指出，過去數月，警方曾發現製造炸彈的物料及遙距引爆的工具，亦檢獲槍械及實彈，並拘捕涉案人士。「倘若這些武器被使用，後果將會不堪設想。警務處處長曾警告，香港或會步入恐佈主義年代」。

監警會在報告表示，面對這些非法及足以致命的行為，警方必須執法及保護其人員及市民免受傷害，一般只使用低殺傷力武器，僅在12宗事件中，警務人員最終使用其佩槍發射了19發實彈，「警務人員都在行動中『落單』，有受致命襲擊的風險或被奪去佩槍的危險」。三名中槍傷的人士已全部出院；整體有超過590名警務人員受傷，當中61人入院留醫。

理大衝突不斷，有示威者向街外拉弓。（互聯網）

「暴力精神創傷在年輕人內心烙印」

監警會在觀察總結中，明言「示威活動在過去十個月已經變質」，由最初的和平遊行及公眾集會演變為激進的街頭暴力示威，導致公眾及個人財產的受損，交通網絡中斷、與及持不同政見人士受到嚴重傷害，包括一宗死亡個案；最近搜獲的步槍，手槍及彈藥，和製造炸彈的材料，「似乎意味著香港社會正被扯向一個恐怖主義的年代」，重申警隊的職責是保持社會安寧及維護法紀，當執勤時面對暴力行為，警方有時必須使用武力應對。

該會指暴力伴隨的示威活動已經將香港經濟推向險境，2019冠狀病毒病疫情更令經濟雪上加霜，「警隊形象失去榮光，同時香港亦失去一個得來不易的美譽，不再是為人稱頌的安全城市。更令人痛心的，是暴力造成的精神創傷，尤其在年輕人的內心烙印。」