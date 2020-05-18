新冠肺炎．5.18｜今日無新增個案　料政府周四再延長限聚令措施

新型冠狀病毒疫情持續，本港昨日（16日）新增3宗確診個案，患者會部是是由巴基斯坦返港，屬於外地輸入個案，累計確診及疑似個案增至1,056宗。 而港大微生物學系講座教授袁國勇表示，在本地感染個案群組仍未找出源頭時，不適宜全面撤銷限聚令等社交距離措施。而行政會議成員林正財則預料，政府會再度延長限聚令，但部份場所及宗教活動，或有機會放寬。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

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【16:30】醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時有一名確診病人康復出院（個案編號︰1053），至今共有1,025名確診及疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用659間負壓病房，合共1,219張負壓病床。現時共有27名確診病人分別於九間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595）、三人情況嚴重（個案編號：338、461和713）、其餘23人情況穩定。

【16:10】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，中心沒有錄得新增本地確診個案，本港個案累計仍為1,056宗（包括1 055宗確診個案和一宗疑似個案）。

【14:07】消息指，本港今日早上沒有新增新型肺炎確診個案，衞生防護中心不設疫情記者會，連同今日即連續4日沒有本地個案。

【08:00】截至周一（18日）上午8時，全國確診病例84492宗，累計死亡人數4645人，疑似病例4宗，治癒病例79700宗，累計境外輸入1700宗；在湖北，累計68134宗，死亡總數4512人。

▼政府派口罩安排▼