海洋公園申撥款54億　劉鳴煒：避免清盤最低金額　望助公園轉型

海洋公園因財困，向政府申請撥款54億元，立法會財委會正審議撥款。海洋公園董事局副主席劉鳴煒今日（18日）受訪時稱，54億元是避免清盤的最低金額，公園在來年開支已削減至往年的三分一，近日聽到眾多意見，認為公園可向保育、教育、休閒用途，甚至園內建樓宇等方向發展。劉鳴煒認為公園仍有很多可能性，但前設是先要捱過未來一年，一旦有任何債權人入稟申請清盤，所有事將失去控制，只落得由清盤官「話事」。

海洋公園公司董事局副主席劉鳴煒。（資料圖片／歐嘉樂攝）

劉鳴煒接受新城電台及香港電台節目訪問時，談及海洋公園當下的困境。他指近日社會對公園的發展方向有不同意見，包括教育保育、休閒用途、甚至建屋等，他稱公園仍有很多可能性，但首先要捱過未來一年，因一旦有債權人入稟清盤，上述可能性將不再存在，而是交由法庭決定，54億元的撥款是避免公園清盤的最低數目。

公園近年面臨財困，入場人次連年下跌，劉鳴煒承認新型肺炎的疫情給予旅遊業界教訓，料疫情過後公園定位不能再以旅遊基建為主，若獲撥款，期望在半年內加強公園的可持續性。不過目前海洋公園的定位及財務安排等均受到《海洋公園公司條例》規管，劉樂見政府願意重新檢視公園定位，有機會修訂條例，令公園更善用背山面海的優勢，亦有可能考慮發展海岸線，但一切都需要政府牽頭領導。

他不評論有否信心說服立法會通過該筆撥款，但希望議員及市民明白，海洋公園不單止一盤生意，有保育使命，亦是很多人的回憶，結業並非輕易決定。