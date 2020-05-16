劉鳴煒：不排除翻天覆地修改《海洋公園條例》　任何人清盤就倒閉

海洋公園財困，面臨倒閉的危機，立法會財委會將於下星期二，繼續審議支援海洋公園營運的54億元撥款。 海洋公園董事局副主席劉鳴煒接受傳媒訪問時表示，若有任何一個債權人申請清盤，公園就需倒閉。他稱，海洋公園會檢討未來定位，不排除修改海洋公園條例作翻天覆地的改變。

劉鳴煒接受Now TV節目《大鳴大放》訪問時表示，若有任何一個債權人，包括銀行、供應商、員工，申請把公園清盤，公園就會倒閉，對於立法會議員批評海洋公園申請54億元撥款，金額太大，劉鳴煒稱「已經係盡量做到一個最細銀碼。」

劉鳴煒指出，海洋公園是法定機構，定位及財務安排等均受到《海洋公園公司條例》規管，但若撥款獲得通過，由公務員領導的檢討小組，會與專家研究日後發展方向，不排除修改條例以協助轉型。他續指，檢討內容可以包括定位、營運模式、收費方式等方面，例如公園屬於旅遊或悠閒設施；「起樓（用作建屋），還是多啲過山車，還是係多啲動物」；會否提供「港人港價」或免費入場等等，他指「乜都可以考慮」，「如果我哋真係做一個海闊天空嘅重新定位、規劃，全部嘢都要探討、諗下。」

海洋公園財困，面臨倒閉的危機。 （資料圖片）

CY籲政府放手 劉鳴煒反對將公園政治化

對於前特首梁振英認為政府「是時候放手」，不應負擔海洋公園的財政問題，讓海洋公園成為「攬炒」的受害景點，劉鳴煒反對將公園前途政治化，「（如果）為咗做『攬炒』教材，為左有某啲示範作用，犧牲2000個職位、7500隻動物、好多人嘅集體回憶，我覺得呢個係唔值得。」

劉鳴煒早前接受部分傳媒訪問時，亦提到海洋公園的未來發展有「無限可能性」，政府對於條例的「鬆綁」程度直接影響公園日後是否需再申請公帑注資。

劉鳴煒稱，海洋公園會檢討未來定位，不排除修改海洋公園條例作翻天覆地的改變。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

仔女長大夠高玩跳樓機 成深刻回憶

劉鳴煒接受Now新聞台訪問時，又說他加入海洋公園董事局同年，他的仔女出生，「看着他們有小孩變少年，夠高玩所有機動遊戲，包括我唔敢玩嘅跳樓機，玩完後仲要玩多三次，成為我最深刻的回憶。」