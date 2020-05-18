DSE歷史科｜5院校歷史系會促教育局撤回殺題要求　維護考評自主

2020年中學文憑試（DSE）歷史科（世史科）涉及中日關係的試題引發風波，大專院校歷史系會今日（18日）發表聯合聲明，呼籲教育局「回頭是岸」，撤回要求考評局取消題目的決定，同時希望考評局能堅決維護考評自主，不要因為政治壓力而輕易動搖，否則將摧毀香港引以為傲的教育及考試制度。

今屆文憑試歷史科卷一第二題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意此說法，並須解釋答案。（黃舒慧攝）

聲明內容指，涉事歷史科試題本身客觀中立 ，沒有引導學生偏側利處，批評客觀中立的題目被有心人利用，向大眾講成引導學生做「漢奸」，誇大其詞，他們形容是政治打壓，企圖散播白色恐怖。

對於教育局局長楊潤雄指該題「答案只有弊而沒有利，並沒有任何討論空間」，聲明反駁，楊的看法完全違背歷史的精神，歷史並沒有絕對的結論，所有歷史論文、觀點與論述，只要論者持之有據，具邏輯地推論，即可在學術界討論。

聲明內容指，部分人士不了解課程文件及評核目標，更不了解歷史科試卷出題方式及考生的訓練，公然誤導香港市民，對此感到極度憤怒。他們呼籲教育局「回頭是岸」，撤回要求考評局取消題目的決定。

大專院校歷史系會聲明聯署代表包括：香港大學文學院學生會第七十屆歷史系系會、香港中文大學學生會歷史系系會臨時行政委員會、香港浸會大學歷史學會第四十一屆內閣、香港教育大學人文學院第五屆歷史教育系會臨時行政委員會，以及香港樹仁大學歷史學系臨時委員會。