DSE歷史科｜一文看清考評風波　兩經理辭職前三日間如何驚心動魄

本屆DSE中學文憑試在疫情下艱難地終順利開考，並即將進入尾聲（25日筆試結束）。但考試及評核局過去一周，卻捲入政治風波，據悉兩名通識科經理昨日辭職，三個月後離任，其中包括曾在Facebook撰文「林鄭滾蛋」評核發展部高級經理盧家耀（Keith Lo），而歷史科試題爭議仍未平息。 這場考評風波，可謂來得十分急，先在周三（13日）流傳盧家耀及負責歷史科的發展部經理楊穎宇（Hans Yeung）的FB截圖，被質疑二人價值觀出問題、有違政治中立。楊穎宇的FB帖文寫有「沒有日本侵華，哪有新中國？」，周四（13日）進行的歷史科卷一一條必答題，正要求考生評論1900至1945年日本為中國帶來利多於弊，被指具「引導性」及「傷害國民感情」。 內地官媒、外交部、特首林鄭月娥及教育局連番出招，當中教育局局長楊潤雄史無前例，要求考評局取消該條題，震驚教育界。以下列出本周三至周五，三日間如何驚心動魄，教育局、考評局及教協由深夜至凌晨隔空筆伐。

5月11日：林鄭月娥：教育不可成「無掩雞籠」

《大公報》刊出特首林鄭月娥專訪，她表示，教育不可以成為「無掩雞籠」，倘出現任何問題必須處理。通識科方面，林鄭月娥強調通識科的前景，今年內必定會公布如何處理。她表示，有人有心在校園內傳播失實、偏頗的歪理，除通識科外，其他科目亦會「被滲入」，故需要有人把關。

林鄭月娥續指，教育局是把關的部門，但辦學團體以至學校管理層都有其把關功能，以避心智未成熟的學生被歪理荼毒。

「通識secret」facebook專頁周三（13日）早上約10時發表帖文，指「網上流傳」兩名考評局經理的社交平台截圖，當中表述政治立場，質疑二人思想偏頗。（「通識secret」facebook專頁截圖）

5月13日：網傳兩考評經理FB私人帖文 質疑二人思想偏頗



「通識secret」Facebook專頁周三（13日）早上約10時發表帖文，指「網上流傳」兩名考評局經理在FB發文的截圖，就二人表述政治立場，質疑二人思想偏頗。

聯合出版集團旗下的「橙新聞」一個多小時後，發布一篇逾千字文章，附上兩名考評局經理的社交網站截圖。一是負責歷史科的考評局評核發展經理楊穎宇，在分享《信報》一篇鄭州漢穿日本軍服迎親被捕報道時，加上「沒有日本侵華，哪有新中國？忘本呀！」；另一屬負責通識科的考評局高級經理盧家耀，他曾發布「林鄭滾蛋」帖文，指有違政治中立。

二人的FB名稱均是英文，楊穎宇為Hans Yeung，盧家耀則是Keith Lo。

5月14日：歷史科考卷問及中日關係 教聯會發聲明點名批評楊穎宇​

文憑試歷史科在翌日（14日）開考，其中一條必答題分題，要求考生就提供資料及所知，說明是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」。歷史科在中午約12時45分完卷，建制的教聯會下午2時發聲明，點名批評楊穎宇及盧家耀「兩人發布不少反對國家、違背《基本法》及仇警的言論，其中包括『沒有日本侵華，哪有新中國？』歪曲歷史事實的謬論、以『暴徒』形容孫中山，以及向網民分享訂購『港獨』旗心得等。」

由於歷史科出現該題目，教聯會再斥「難免令人懷疑楊穎宇作為考評局評核發展部經理(歷史科)，其政治立場已然影響了試題的設置」。指二人違反專業操守，感到震驚及憤怒，強烈要求教育局及考評局務必嚴肅跟進。

泛民背景的教協則發聲明，批評有人針對教師在社交網站的言論展開攻擊，是上綱上線，向教育界施壓，其在私人領域發表的言論屬個人私隱，應受尊重和保障，批評有人曲解公開試試題是製造白色恐怖。

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5月14日：外交部駐港特派員公署分享教聯聲明 教育局對試題「深感遺憾」

外交部駐香港特派員公署同日晚上約9時，在Facebook專頁發表題為【「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」？香港教育不可以成為「無掩雞籠」！】帖文，內文引述分享教聯會聲明，提及林鄭月娥的教育不可以成為「無掩雞籠」，以及國務院港澳辦發言人去年9月指出香港的國民教育，到了必須引起高度重視和採取有效措施加以解決的時候。

教育局在公署分享帖文後約一個多小時（晚上10時12分）發聲明，稱歷史科卷一考題引起社會極大關注，形容試題附帶極為片面的資料，致試題具「引導性」，考生可能因而達至「偏頗的結論」，又形容試題「嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴」，對該試題「深感遺憾，並予以譴責」，要求考評局嚴肅跟進、檢討及改善出題機制。

【「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」？香港教育不可以成為「無掩雞籠」！】 ... 由中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署發佈於 2020年5月14日星期四

5月15日00:30 ：教協凌晨反駁教育局 扼殺理性討論空間

​教協發聲明，對教育局的做法予以強烈譴責，批評教育局在欠缺理據的情況下史無前例地就考評局的試題作出譴責，性質十分嚴重。教協指出教育局這種政治凌駕教育的做法，對考評制度帶來嚴重衝擊，認為政府是將香港的教育進一步推向「箝制式教育」，扼殺香港教育理性討論的空間。

5月15日03:00 ：考評局回應指 未開始閱卷不宜評論試題



考評局在凌晨3時發表聲明，對有意見認為歷史科試題可能嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴深感遺憾，但由於閱卷程序未開始，不宜評論試題，恐會影響閲卷的公平公正，有損考生利益。

考評局又重申，歷史科設「審題委員會」，委員包括大學教授、具豐富教學經驗的中學教師、校長，以及課程及學科專家等，據該科《課程及評估指引》與《評核大綱》擬定試題及評卷指引，再經詳細討論後，須委員一致接受才正式定稿。

教育局局長楊潤雄表示下周一會派出教育局質素監管人員調查，了解考評局出題與審題的機制。（余俊亮攝）

5月15日 15:00：教育局要求考評局取消試題 將派員了解事件



教育局下午3時召開記者會，指題目不符課程及評估目標，局長楊潤雄破天荒要求考評局取消該試題，並透露下周一教育局會派員到考評局了解出題及審題機制，更會檢討現行機制，確保教育局方在文憑試監管角色。楊潤雄至少四度批評試題設計「有問題」、「偏頗」，更明言題目沒有討論空間，「答案只有弊，唔會有任何利」。

5月15日 19:30：教協聲明指教育局的要求令人震驚



教協指教育局破天荒要求考評局宣布試題及派員入考評局調查令人震驚，憂慮破壞獨立的考試制度，重申教協對日本侵華深痛惡絕，但參考資料只是輔助學生立論，侵華歷史是題目考核之內，不等同考生必然要同意相關資料的觀點和內容，批評教育局取消題目是政治凌駕教育，做法不合理，亦沒顧及考生感受。

5月15日 20:00：考評局回應指取消試題影響深遠 須召開特別會議商討

考評局在晚上接近8時表示，歡迎任何有助優化考評機制的專業意見與建議，並會盡量配合教育局工作。而教育局要求取消歷史科的有關試題一事，由於將影響考生的成績以及公開考試的評核，事關重大，影響深遠，考評局委員會將盡快召開特別會議商討如何跟進，以確保考生得到公平及準確的評核，並維護文憑試的公平公正及認受性。

5月15日 21:26 : 新華社由斥兩「考官」顛倒是非 至中小學教育無進行去殖民化

新華社發表評文章，不點名批評該兩名考評局歷史科及通識科擬題「考官」，指他們在「社交媒體上散布歪曲歷史、反中亂港言論」，「這兩科試卷近年來頻現立場偏頗、顛倒是非、極具爭議的政治性題目，令人不禁懷疑相關涉事人是否公器私用，利用考試對學生進行『滲透式洗腦』」。

文章形容這兩宗為「醜聞」，正是香港教育多年來亂象叢生的真實寫，「回歸祖國近23年，香港尚未建立與『一國兩制』制度相適應的新教育體制，教育系統藏污納垢、荼毒學生、危害社會，已經嚴重到了必須正視、必須解決的地步。」並指考評局如果不取消歷史科相關「毒題」，「勢難平息所有中華兒女的憤怒」。

新華社再批通識科試卷頻繁出現極具爭議性、誤導性的政治題目，「不僅公然持立場、帶風向地設計考題，而且還將攻擊一國兩制實踐、詆毀特區政府與國家的觀點設為高分參考答案」；歷史科試卷在此次出現嚴重傷害國人民族情感和尊嚴的事件之前，還曾涉嫌借考題為「港獨」助攻、抹黑國家。

文章指政治導向問題只是香港教育問題的冰山一角，「香港教育病得不輕，修例風波中暴亂現場那一張張稚氣的面孔就是最好的例證」，香港中小學教育至今仍沒有進行去殖民化過程，更沒有建立與一國兩制相適應的新教育體制，香港教育也應當從「殖民地式」教育轉變為一國兩制特色教育。

5月16日：消息指考評局兩高層辭職

消息指負責通識科的考評局評核發展部高級經理盧家耀，及其下屬經理梁紫艷，已在昨日請辭。考評局則表示，不會評論內部人事事宜。