去年過夜旅客消費開支大跌近30%　創自2011年來新低

由去年反修例風波，至今年面對新型冠狀病毒肺炎，本港旅遊業遭受重挫。根據政府統計處最新公布數字，去年本港無論過夜或不過夜旅客在境內的消費開支均比2018年大跌，當中過夜的消費開支更跌近30%，更是自2011年新低。 另外，港府自今年2月實施內地入境人士需強制檢疫14日，而非香港居民乘搭飛機抵港亦不准入境。統計處公布的訪港旅客數字顯示，今年3月訪港旅客比去年同期大跌近99%，僅得8.2萬名旅客；當中內地旅客人數更減99.3%，只得約三萬名旅客，而非內地旅客數字亦減96.2%。

去年本港無論過夜或不過夜旅客在境內的消費開支均比2018年大跌，以往旅客人山人海的土瓜灣，變成遊人寥寥無幾。（資料圖片／張浩維攝）

統計處數字顯示，去年全年過夜旅客境內消費數字為1,381億元，比2018年跌28.6%。去年來自不同地區的過夜旅客消費開支同樣大跌，內地過夜旅客的消費大減約30%，僅972億元，亦是自2011年來新低；台灣過夜旅客消費則減近32%，至28億元。

而不過夜旅客境內消費方面，去年整體消費開支為642億元，較2018年減18.4%，而內地不過夜旅客消費開支則為604億元，亦減19.3%。