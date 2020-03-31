《頭條新聞》遭團體求停播　曾志豪籲聯署望網友撐節目

《頭條新聞》為1989年啟播的香港電台王牌政治時事節目，一直以嬉笑怒罵方式諷刺時弊為宗旨，現由吳志森、曾志豪和羅啟新擔任主持。近日，節目捲入連串爭議，警務處處長鄧炳強先後兩次去信港台廣播處長梁家榮及通訊事務管理局，投訴節目以嘲諷形式抹黑警隊，而3月初通訊局撤銷免費電視須播放港台節目的指示，節目不再於無綫（TVB）黃金時段播放。上周，港區全國政協委員、「公營廣播關注組」召集人彭長緯亦向梁家榮投訴港台節目《頭條新聞》及《鏗鏘集》製造「社會分化」，關注組更強烈要求取消上述兩個節目。

《頭條新聞》主持曾志豪呼籲大眾參與聯署。（Facebook／@曾志豪字魚皇）

不少《頭條新聞》、《鏗鏘集》的支持者認為節目遭打壓，當中更有人發起聯署力撐節目，《頭條新聞》主持之一的曾志豪亦在網上發文，呼籲大眾簽署致廣播處長梁家榮的公開聯署信：「或許你已經簽得有些疲累。但聯署的力量仍然不可缺少。打仗要有子彈，聯署就是力量，港台需要港人支持！」市民紛紛留言表示支持：「支持香港電台為香港巿民提供多元化節目，加油」、「支持香港電台為香港人發聲」等。事實上《頭條新聞》確有不少粉絲，單計Facebook專頁有43萬人追蹤，每則上載至YouTube的節目影片亦有逾6位數字觀看次數。