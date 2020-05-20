聽障婦推警肩被控襲警　官質疑或未明警員解釋　准簽保守行為

聽障婦於去年9月8日促美國會通過《香港人權與民主法案》草案的遊行中，涉嫌推警員肩膀而被控襲警。案件今（20日）提訊時，裁判官何俊堯主動提出被告為襲啞人士，質疑她在現場是否明白警員的解釋，質疑是否要提出檢控，控方又是否可有其他處理方法。控方經考慮後，決定以簽保守行為處理案件，獲法庭批准，被告最後准以2000元簽保守行為18個月。

被告杜娟娟，52歲，報稱家庭主婦，被控一項襲擊警務人員罪，指她去年9月8日在中環纜車里和花園街交界襲擊執行職務的警務人員X。

官主動提出考慮其他方式處理

案件今提訊時，裁判官主動指出，被告為聾啞人士，而據案情看來，警員向她作口頭警告後，她聽不明白警員的解釋，繼而出現推撞，質疑在這情況「喺咪需要作出檢控呢」，亦提出雙方可考慮以其他方式處理案件。案件押後片刻後，控方決定接納辯方的提議，讓被告簽保守行為。

裁判官何俊堯參考案情後，質疑有聽障的杜娟娟是否明白警員的解釋，最後准被告簽保守行為。(資料圖片)

曾做手語向警要求過防線

案情指，去年9月8日警方因應公眾活動在中環纜車里與花園街交界設立防線，而被告當時衣穿黑衣、手持雨傘走近防線，並以手語要求穿過防線，其中一名警員多番向她解釋，被告仍不肯離開，爭執間被告推了警員肩膀，警員因而跌倒，其右手肘擦傷及左大腿出現瘀傷。

案件編號：ESCC292/2020