【康文署泳池重開】研究指池水難播新冠肺炎　泳池播病毒卻有先例

康文署轄下大部份公眾游泳池將於5月21日重開部份設施，但不少市民都擔心有機會在泳池感染新冠肺炎。 美國疾病管制與預防中心、世界衛生組織及西班牙科學研究高等協會均指出，泳池的消毒機制若正常運作，透過池水染疫的風險不高，但泳池使用者仍需注意其他「高危位」。

康文署重開公眾游泳池只限部份設施，包括主池及副池，另外亦實施特別安排，例如只開放相隔的沖身間或淋浴花灑頭、加強定時清潔和消毒沖身設施及儲物櫃、使用者進場前亦需量度體溫。按康文署網站資料，所有公眾泳池的池水「均於開放時間內不停地過濾和消毒，而本署亦經常密切監察池水的水質，以及定時抽取池水化驗」。到底使用泳池時感染新型冠狀病毒的風險高不高？

根據美國疾病管制與預防中心指引，現代泳池常用的消毒媒介，包括氯或溴，只要方法及用量正確，都足夠令病毒失去活性。世界衛生組織的指引則指出，每升池水的氯化達到每分鐘15微克，已足夠令有包膜病毒，包括新型冠狀病毒失去活性。

西班牙科學研究高等協會上周發表的《SARS-CoV-2在泳池及海灘的傳播報告》，則有更詳細解說。該份由6名學者共同發表的報告指出，一般泳池及桑拿所用的消毒媒介，一般已足夠令病毒去活性，建議每升池水的餘氯濃度為1至3微克，就足夠避免在池水中感染。

共用物品及設施風險仍高 曾有泳池爆發病毒感染

不過報告指出，儘管透過池水感染新冠病毒的機會甚低，惟在這些場所共用物品及設施，仍是傳染途徑，例如門柄等等，必需經常洗手。發表報告的其中一名學者Antonio Figueras本身亦是一名泳手，他指出，儘管池水本身經過消毒，但泳池使用者上水後，在陸上亦必需嚴守衛生措施，「泳池必需規管使用者、設施也必需保持清潔」。

康文署豁下公眾泳池，大部份會在5月21日重開。（康樂及文化事務署）

需要注意的是，根據WHO的報告記載，過去全球曾發生多起與泳池有關的病毒傳播事件，其中80年代的諾如病毒、94年的甲型肝炎爆發事件，相關泳池一是沒有消毒設施、一是排氯裝置失效；不過，92年的甲型肝炎及94年的腸病毒傳播事件，均在消毒裝置如常運作的泳池中發生。

至於海水方面，目前暫無關乎新冠病毒對海水抗性的相關資料，但海水的稀釋效應、及當中存在的鹽份，可能是令病毒量及其活性減少的原因；海灘上的沙方面，暫未有實驗作相關研究，但當中的海鹽、及陽光帶來的紫外線，也有助減低病毒的活性。不過，新冠病毒在河水、湖水及未經消毒的水體中，存活率則大大增加。

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