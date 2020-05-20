醫護一度需用紙袋裝口罩重用　陳肇始：有需要出聲、不迫前線重用

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球的情況下，本港的前線醫護保護裝備一度面臨短缺，裝備存量跌至少於一個月，有醫護曾反映獲派紙袋放置N95口罩以重用，亦因保護衣不足屢屢修訂裝備指引「降格」。 有立法會議員關注防護裝備能否保護前線醫護，以及是否因要將裝備存量提升至兩個月，故限制員工使用量。食物及衞生局局長陳肇始今日（20日）表示，醫管局按疫情發展，並根據包括世界衛生組織及美國疾控中心的建議更新指引，又稱醫管局對於保護前線的工作一直無停止，若醫護有需要可「出聲」，醫管局將按程序需要提供保護裝備，強調不構成「迫佢哋重用」的情況。

陳肇始稱向醫管局了解過後，得悉員工可按不同程序更換保護衣物，不構成迫醫護重用的情況。（余俊亮攝）

本港的新型肺炎疫情自今年1月起爆發，有前線醫護曾反映部份保護衣物如N95需重用，亦有醫院的保護衣不足，有人需以膠檯布充當保護衣，醫管局亦多次更改不同醫療程序下所用的防護裝備規格。

陳肇始：食衞局保護前線醫護的心和工作一直無停止

有議員在立法會大會上，就醫護裝備問題向食衞局提出質詢。其中衞生服務界議員李國麟指，醫管局指引稱每日為病人提供兩個外科口罩，前線醫護則獲派四個，惟目前病人每日只獲發1個口罩，醫護僅得1至2個，最近醫管局亦引入一些新款式口罩，惟員工未有機會做貼合測試（fit test），他要求局方回應，當局是否曾調低感染控制措施的標準。

食衞局局長陳肇始回應稱，有就事件向醫管局了解，醫管局稱不同病毒有相應的感染控制措施，如醫護有需要只要發聲，醫管局亦會提供，她強調醫管局與政府對於保護前線醫護的心和工作一直無停止。至於裝備重用的問題，她引述醫管局答覆稱，若醫護需做另一個醫療程序時，可以換其他保護裝備，她重申「唔構成迫佢哋重用」。

陳肇始又公布截至5月15日的保護裝備存量，目前醫管局有2,700萬個外科口罩、360萬件保護衣、570萬個全面罩，以及230萬個N95呼吸器，庫存量約可使用兩個多月。

李國麟質疑當局的保護裝備未能真正保護前線醫護人員安全。（余俊亮攝）

郭家麒提「武漢肺炎」 建制派斥歧視

公民黨議員郭家麒提出的質詢亦要求食衞局交代，醫管局要求於2月3日至7日參與工業行動的醫護解釋缺勤原因，有否違反基本法保障的罷工權利，陳肇始僅稱，醫管局會按人事政策以及按僱傭條例跟進每個「無按時上班」的員工的情況。

質詢期間有一段小插曲，郭家麒的質詢題目內有「俗稱武漢肺炎」字眼，引起部份建制派議員不滿，何俊賢認為字眼帶歧視成份，陳恒鑌反問能否在郭家麒的名字後面加上「俗稱攬炒派」，惟主席梁君彥認為郭家麒議員所指的俗稱是補充資料，又指質詢內容只要符合規程，「我盡量畀空間容忍…尊重議員意見」，又強調負責批質詢的立法會秘書處角色中立，促何俊賢勿再指責秘書處。

郭家麒其後諷建制派反應大是「崩口人忌崩口碗」，陳肇始回覆議員提問時則澄清「今次答覆係因應2019冠狀病毒病，而非其他名稱。