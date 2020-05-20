醫管局為16名川崎症兒童測新冠病毒抗體　4人結果未明

歐美多個地區兒童患川崎症個案上升，有專家懷疑是由新型肺炎病毒誘發。醫管局上周起邀今年患川崎症的兒童驗抗體，16名病童中，3人測試結果經覆檢證實沒中和抗體，排除曾經染病；另有4人仍需作進一步測試。有關病人早前入院的聚合酶連鎖反應快速測試（RT-PCR）均呈陰性，他們一直情況穩定，亦無出現併發症。 香港大學微生物學系臨床副教授杜啟泓稱，川崎症患者的免疫系統會「亂晒大籠」而產生大量抗體，「有啲病明明無感染過，身體都會以為有，自己造抗體」，導致抗體測試容易出現假陽性。

醫管局發言人表示，為檢視本港川崎症情况，各公院兒科部門上周初起回顧今年患者。（資料圖片／歐嘉樂攝）

醫管局發言人回應稱，醫管局的兒科專家留意到外國有川崎症徵狀的兒童，其抗體測試顯示他們有機會曾經感染新型冠狀病毒病，為檢視本港的情況，各公立醫院兒科部門在上週初開始回顧今年患上川崎症的兒科病人情況，包括邀請有關病人返回醫院抽血，以了解病人的川崎症會否因感染冠狀病毒而引致，從而提供更適切的治療和跟進。

兩童結果初步假陽性 一人測試仍在進行中

各公立醫院至今合共將16名川崎症兒科病人的血清樣本送往香港大學作抗體測試。醫管局在近日陸續收到有關結果，當中有三名病人的抗體測試初步呈陽性反應，另外有兩名病人的測試結果未能確定。經進一步的測試後顯示，3人無中和抗體，證實其川崎症並非源自感染2019冠狀病毒病，包括兩名是一度初步陽性的患者，另一人經覆檢顯示亦沒中和抗體。現時有4人結果未出，包括一個初步陽性、一個測試結果未能確定和兩個新送交的病人樣本測試仍在進行中。

PCR測試均呈陰性

有關病人早前入院的新冠肺炎聚合酶連鎖反應快速測試（RT-PCR）均呈陰性，他們一直情況穩定亦無出現併發症。醫管局與相關兒科及傳染病專家會繼續跟進有關病人，並會與衞生署密切聯繫，並將最新資料向署方通報。本港的新型冠狀病毒病確診病人中，至今沒有病人出現川崎症徵狀。

▼政府派口罩安排▼

+ 3 + 2

醫生：川崎症患者的免疫系統「亂晒大籠」 產生大量抗體

香港大學微生物學系臨床副教授杜啟泓稱，川崎症是自身免疫系統疾病，身體出現任何感染均有可能引起，病因未必是新型肺炎。患者會全身血管發炎，最嚴重的後果是心臟會形成冠狀動脈瘤，帶來生命危險。他續說，川崎症患者的免疫系統會「亂晒大籠」而產生大量抗體，「有啲病明明無感染過，身體都會以為有，自己造抗體」，導致抗體測試容易出現假陽性。他強調，假陽性並非因測試準確度不足，而是川崎症自身引起的，所以患者須進一步作其他測試。

資深兒科醫生表示，川崎症不算十分罕見的病，特別常見於亞洲兒童，相信本港每年至少有數十名患者，不覺得最近確診個案有明顯增加。他又說，川崎症病童通常會出現紅疹，並持續發高燒，醫生會處方丙種球蛋白、水楊酸及亞士匹靈，逾九成兒童都可「斷尾」。