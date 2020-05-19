新冠肺炎｜14名出院者「復陽」　包括打邊爐家族91歲婆婆、唱K男

本港新型冠狀病毒疫情稍為緩和，今日（19日）沒有新增確診個案，累計個案維持在1056宗。醫院管理局表示，截至今早，共有14名病人於康復出院後再次對新型冠狀病毒測試呈陽性反應，其中第29及383宗個案仍然留院。 第 29 宗個案是91歲老婦，屬於本港疫情初期出現的「打邊爐家族」。她在2月9日確診，一直在東區留院留醫，至5月6日出院，共留院 96 天。而第383宗個案是39歲女子，為新來港外傭，於3月24日確診。餘下一名「復陽」患者是第903宗個案、銅鑼灣CEO唱K群組的男子。

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醫管局表示，截至今天早上7時30分，共有14名病人於出院後再次對新型冠毒測試呈陽性反應，分別是第29、58、132、351、383、410、496、648、756、876、903、949、968和1004宗個案，其中第29、383及903宗是早前未曾公布。

「銅鑼灣唱K群組」成員復陽

翻查資料，第 29 宗個案是91歲老婦，屬於本港疫情初期出現的「打邊爐家族」。她在2月1日因自身疾病入院，於2月9日確診，一直在東區留院留醫，至5月6日出院，共留院 96 天。

第383宗個案是39歲女子，為新來港外傭，於3月24日確診，曾入住大埔那打素醫院。而第903宗個案是48歲男子，屬於「銅鑼灣CEO唱K群組」，在皇室堡馬莎上班。他在4月6日確診，曾入住瑪嘉烈醫院。

醫管局稱，有關病人大部份症狀輕微或沒有出現任何呼吸道症狀，醫院會因應病人的個別臨床情況提供合適治療。第29宗及第383宗個案仍在醫院接受治療，其餘12名病人早前已經出院。

打邊爐家族一行19人，至今共有11人確診，兩名患者各有一位同事也中招。（資料圖片）

今日無人出院

截至今日（19日）中午12時，過去24小時沒有確診2019冠狀病毒病的病人出院，至今共有1025名確診及疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用659間負壓病房，合共1219張負壓病床。現時共有27名確診病人仍然留醫，其中第595宗個案情況危殆，第713宗個案情況嚴重，其餘25人情況穩定。