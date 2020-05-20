新冠肺炎・5.20｜今日零確診　跨境生下周或未能復課

本港今日（20日）沒有新型冠狀病毒肺炎確診個案，累計確診及疑似個案維持1,056宗，連續六日沒有本地感染個案。限聚令會延長至6月4日，換言之維園六四燭光悼念集會，很大可能首次停辦。部份康體設施如泳池、健身室，明日（21日）將會重開。

【20:40】學校將於下周三（27日）分批復課。教育局今晚公布初擬方案，中三至中五級跨境學生每周星期一至星期五可經深圳灣或福田／落馬洲支線口岸出入境，其中福田／落馬洲支線口岸只會為跨境學童辦理出入境檢查，不會開放予其他人士使用。不過，教育局指由於仍正與各方協調，料未能於5月27日與本地生同步復課。

跨境生復課擬指定深圳灣或福田口岸出入境 料未能趕及下周三實行

【17:55】醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時有一名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰1040），至今共有1,026名確診及疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用659間負壓病房，合共1,219張負壓病床，現時共有26名確診病人分別於九間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595）、一人情況嚴重（個案編號：1049）、其餘24人情況穩定。

【16:05】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，中心沒有錄得新增2019冠狀病毒病本地確診個案，本港個案累計仍為1,056宗（包括1,055宗確診個案和一宗疑似個案）。

【14:05】據了解，今日早上無新增新型肺炎確診個案，是連續第6日無本地感染個案，衞生防護中心不設疫情記者會。

【10:19】第1049宗個案，即居於梨木樹邨的66歲女病人，目前在瑪嘉烈醫院留醫。據了解，在今日凌晨，她的病情由穩定轉為嚴重，被送至深切治療部治理。

▼限聚令延至6月4日 多項設施重開有期▼

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【08:00】截至周三（20日）上午8時，全國確診病例84504宗，累計死亡人數4645人，疑似病例6宗，治癒病例79715宗，累計境外輸入1707宗；在湖北，累計68135宗，死亡總數4512人。

【00:45】限聚令本周四（21日）午夜屆滿，食衞局局長陳肇始昨日公布延長兩星期至6月4日午夜。由於6月4日為六四事件周年，出席維園燭光集會很大可能違反限聚令，因此政府延長限聚令被指有政治考慮。政府發言人昨午夜前發聲明，指有關指控毫無事實根據，重申政府立法限制在公眾地方的羣組聚集，是為了降低傳播病毒的風險，當中完全不涉任何政治考慮，在公共衞生、經濟發展及社會日常運作三方面作出適當的平衡，適時調節控制疫情的措施。

【新冠肺炎】群組聚集放寬措施被批有政治考慮 政府：指控不實

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼（生效至21/5）

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