4月錄逾22.7萬宗綜援個案　失業類別大增24%　超越03年沙士水平

最新一季失業率創逾十年新高，社署今日（20日）公布4月份領取綜援個案數字，錄得超過22.7萬宗，較3月份增加4 ,819宗，按月升幅為2.2%。在失業類別方面，個案數目大增24%，超越2003年沙士時的水平，達到18,165宗。

失業類別個案綜援單月大增24%。（資料圖片）

根據社會福利署數據，4月份整體領取綜援的個案較3月份增加4,819宗，按月升幅為2.2%，而4月底領取綜援的個案總數為22.7萬宗，受助總人數逾31.1萬。



就個案類別分析，失業類別個案上升24%，有1.81萬宗。而單親類別個案上升2.4%，約2.46萬宗。低收入類別個案上升2.2%，有3,039宗，而健康欠佳類別個案亦上升1.8%，逾2.5萬宗。



至於永久性殘疾類別個案則微升0.5%，有1.7萬宗，至於年老類別個案保持平穩，有超過13.5萬宗。

社署回覆查詢時指，綜合社會保障援助失業類別個案數字於2003年9月錄得約51.3萬宗後，一直大致呈下降趨勢，而上月所錄得的按月升幅，為2003年沙士以來最高。

周小松：政府應設失業援助金

勞顧會勞方委員、勞聯秘書長周小松認為，由於放寬了資產上限，加上失業率高企，「大幅上漲實屬預料之內」。他坦言，在疫情影響下，失業率仍會繼續上升，但由於綜援以家庭形式作單位，資產或超過上限，加上不少人對綜援有所標籤，因而卻步。他建議，政府應設立以個人為單位的失業援助金，以工資中位數作津貼額，以幫助更多失業人士。