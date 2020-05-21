海洋公園謀新定位、限人流　劉鳴煒：唔使清盤未來咩都有可能發生

海洋公園財困，政府向立法會財委會申請撥款54億元「救亡」，否則下月面臨倒閉。財委會明日續議，海洋公園副主席劉鳴煒今（21日）於商台《在晴朗的一天出發》解畫指，未到投票一刻，始終難說樂觀與否，但會努力爭取議員支持。他否認公園尋求資助是因被急召追債，強調海洋公園不是一盤生意，而是提供予社會的公共服務。 劉續指，公園固定成本高，以往靠賣門票及場內消費為主，遂需靠高人流量回本，但他明白公眾不滿公園過於擠迫，未來將考慮採取預約模式，最多限兩萬人入場。他又表明，新定位現時未有定案，認為不應倉促拍板，但將會回歸初心，強調公眾教育，「而唔係只靠過山車。」

劉鳴煒指，不想海洋公園被清盤，「未來就咩野都有可能發生。」（資料圖片）

劉鳴煒多次表示，海洋公園舊有營運模式不再可行，即不限人流、著重過山車遊樂設施的定位，他知悉大眾及議員就此均有批評，又指公園有改革需要，「不論是疫情後轉變或港人期望，都要變」。

將回歸初心「多保育教育，少強調過山車」



他又強調，公園日後模式必然不同，會考慮採取預約入場，有限度控制人流，入場人次最多是公園容量一半，即最多兩萬人。他又指，他承認公園不能單靠機動遊戲吸引遊客，未來需平衡港人期望及可持續營運模式，將回歸初心，同時善用背山面海地理優勢，「多保育教育，少強調過山車。」



被問到向公園撥款是否無底深潭，他則指此說法只適用於舊營運模式，他肯定未來十二月將有新模式，又強調現時並非無未來方案，但不應一至二周內倉促拍板，「要平心靜氣諗香港人想要咩。」他又指，坊間有不同意見，相信「橋就大把」，包括由財團投資、建屋及規模減半等，但前提是不想被清盤，「未來就咩野都有可能發生。」



海洋公園申請的54億元撥款中，31億元將用作償還商業貸款。劉鳴煒澄清指，公園沒有被緊急收回貸款，政府稍後將作回應。



海洋公園動物及保育部總館長祝效忠則指，園內約有7000隻動物，大部分是水生動物，倘公園倒閉，會對動物有所衝擊。他又強調，公園初心是保育及教育，否認是圈養動物，又認為公園可成為教育青少年思考的流動教室，相信可與到野外觀賞動物的方式相輔相承。

多名聽眾批評海洋公園未提交周詳撥款救亡計劃

多名聽眾批評，海洋公園申撥款救亡，但並無提交周詳計劃，認為是「講唔過去」，表明不收貨，亦有聽眾指，公園營運方式多年不變，「好似一潭死水，要用玩家心態去諗。」聽眾龔先生則獻計，認為公園應進行大型民調，剔除園內不吸引設施，另可考慮進行海洋生物直播室，向捐助動物的市民贈送禮品。