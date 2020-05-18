大財團欲投資海洋公園　劉鳴煒披露政府認同可修例：乜都有可能

海洋公園因財困問題面臨倒閉，需尋求政府54億元撥款，用作海洋公園未來12個月營運開支及還清貸款，立法會明日（19日）續審議。 海洋公園副主席劉鳴煒接受《香港01》訪問時表示，公園開業至今受《海洋公園公司條例》規管，收入只能來自門票及場內餐飲消費等，又不能尋求外界融資。他指出若能夠得到撥款運作，港府將以開放態度重組公園，「乜都有得傾」。 園方又透露，曾有大財團欲投資加入公園營運，但受條例限制而不可能，惟並非外界所估計的長隆樂園或近日熱議的「Pokemon go」所屬公司任天堂。

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條例限制海洋公園資金來源

海洋公園面臨財困問題仍未解決，若6月未能得到撥款，將面臨倒閉，政府向立法會財委會申請撥款54億元「續命一年」。

海洋公園副主席劉鳴煒接受訪問時被問到有何方法融資，或會否考慮親自「出資」收購海洋公園，他回應說，公園定位及財務安排等均受《海洋公園公司條例》規管，收入只能來自門票及場內餐飲消費等，不能作其他商業合作，但港府現時為「保公園」，破例籌備公園改革小組，強調「乜都可以傾」，但強調修例對公園可持續發展是必要的。

海洋公園副主席劉鳴煒稱，公園定位及財務安排等均受《海洋公園公司條例》規管，但可以修例。（盧翊銘攝）

劉表示，若可作出修例，公園可以進行外界融資、集資，增加營運收入，並可以持續發展。此外，他表示近日聽到對公園發展的不同意見，強調將來公園的發展將會有無限可能，「我哋聽過話起樓、還是做休閒設施、甚至免費入場，但無聽過唔想做保育，相信乜都會考慮」，但他認為公園多年來主要提供公共服務，自負盈虧，強調並非商業考慮、一盤生意，絕非「話執就執，起樓就起樓」，「關掉過山車可用錢買回來，但有些失去了就永遠失去。」

被問到外界指前海洋公園主席盛智文有意返回公園協作，劉表示，只要有人願意參與合作，必須要考慮，他又說，自己經歷兩代主席合作，他們同樣是為着海洋公園發展努力，不能以分數比較二人的成果。

珠海橫琴長隆海洋王國晚上有煙火匯演，樂園是香港海洋公園在華南的主要競爭對手。（梁煥敏攝）

園方透露，近年的確曾有大財團欲意加入公園營運，但並非外界所估計的長隆樂園或近日熱議的「Pokemon go」所屬公司任天堂。

不過，包括主席孔令成及劉鳴煒在內的董事局成員，任期將於今年6月30日屆滿，行政總裁李繩宗也會於7月退休而離任。有指劉將接手主席之位，他未有正面回覆，只說對公職「可遇不可求」，但對於人選則有不同看法，認為是園方及政府共同負責，「海洋公園跟住要諗吓點樣可以做到持續發展，同埋最新定位，如果係想以過山車、人流為主，就要搵適合嘅人選；如果係想保育方面嘅，就要搵有關專家作為董事局人員，相信盡快會有最終定案。」

被問到外界指前海洋公園主席盛智文有意返回公園協作，劉表示，只要有人願意參與合作，必需要考慮。他又說，經歷與兩代主席合作，他們同樣是為着海洋公園發展努力，不能以分數比較二人的成果。