海洋公園倒閉危機｜港產企鵝恐失樂園　鵝爸：人工飼養不知南極

海洋公園若未能解決當前資金流問題，最快於6月底花光所有儲備後倒閉，惟立法會財委會對54億元撥款懸而未決，前路未明朗。「殺園」與否，直接影響7,500隻動動福祉。 在園內負責飼養海洋動物12個年頭的周焯邦擔心要與動物分離，他說牠們均有生命，並非貨物般放置一邊簡單，「好多動物、同部份企鵝喺香港出世，呢度就係佢哋屋企，作為土生土長一份子，你都唔想走啦。我哋香港係我哋嘅家，點解而家想佢哋走呢？」猶如「鵝爸」的他，憂慮一旦公園倒閉，一眾企鵝仔女無處去，「佢哋始終係人工飼養，乜嘢係南極都唔知架！」

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好多動物、同部份企鵝喺香港出世，呢度就係佢哋屋企，作為土生土長一份子，你都唔想走啦，我哋香港係我哋嘅家，點解而家想佢哋走呢？ 海洋公園高級海洋哺乳動物監督周焯邦

海洋公園園內現時有96隻企鵝，分為三個不同品種，部分在港出世。（李澤彤攝）

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96隻企鵝 三分一在港孵化成長

公園內除了有大型機動遊戲外，最為人所想起的，必定為各式各樣的海洋及陸地動物。現時園內有約400種、共7,500隻大小型動物，由約200名飼養員負責照顧。

海洋公園高級海洋哺乳動物監督周焯邦在2008年開始，在園內照顧海洋動物。他說，園內的企鵝均由他負責接洽帶到香港的家，現時96隻企鵝當中，有約30隻在港出生，全部由他的照料孵化、餵飼成長，這位「鵝爸」笑言基本上一眼已認得出行動一致，外貌差不多的企鵝「仔女」。

海洋公園高級海洋哺乳動物監督周焯邦在2008年開始，一直負責照顧園內企餓，說到現時情況顯得非常不捨。（李澤彤攝）

「每一隻蛋我睇住佢哋出世」

訪問期間，一隻企鵝游近，他笑對記者說，「剛過來個隻出世幾個月之嘛，佢啲毛係靚過老人家好多。仲有一隻好有印象係佢媽媽，唔識得孵化，我哋睇住同餵大嘅叫Happy，個名好似好hea，但因為我想佢一世都咁happy !」他如牠們的父親一樣，「每一隻企鵝，我由帶佢地嚟香港；每一隻蛋我睇住佢哋出世，直至佢成家立室，有另一隻蛋、另一個BB。」

人與人之間的互信，需要時間悉心建立，作為飼養員，亦要花上不少心機，才能跟來港不久、離別出生地的動物取得互信，安然定居。照顧企鵝、海豹及北極孤的周焯邦說，如打風下雨、甚至8號風球，均要返回園內餵食，他形容動物跟他的關係是工作伙伴、朋友，有些更是情如父子，看他為了跟體型大、膽子小的海象，花上的心思，較不少「港男」更深情。

海洋公園現時有達7500隻海、陸動物，一旦園方關閉，牠們的去向未明。（李澤彤攝）

花一年時才親近到雌海象

周焯邦說，跟動物互動很直接單純，是生活一點一滴建立而來，要你對牠好，不用「呃呃氹氹」便能得到互信，他花上一年時間與海象女Meru做朋友，由不願吃他所餵魚兒，到願意跟他互動，親近，他形容是有很大滿足，「有動物我要用一年時間成帶埋身邊接受我，有時只係要餵佢，並非好複雜嘅嘢，如果你由一個好陌生到建立好Friend、佢畀你摸，佢要好大勇氣同信任，你會好大滿足感同成功感。」

談到不少外界聲音指海洋公園不應花數十億元保留，周焯邦顯得常擔心動物的去向，眼泛淚光，「你話執咗一間食肆好簡單，只係機器、食物；你話執呢度（海洋公園），唔係貨物咁簡單，佢哋（動物）係一堆生命，有感覺，唔係你放佢去邊度就邊度咁簡單。」他擔心一班企鵝不適應舟居勞頓、再次離鄉別井，又擔心往後的居所未能跟新鄰居當朋友而病倒，「佢哋始終係人工飼養，乜嘢係南極都唔知架！」

對於有指公園近年只淪為內地團景點，不應以「集體回憶」騎劫港人付款勉強留住，他即時有點無奈說：「好多動物、同部份企鵝喺香港出世，呢度就係佢哋屋企，作為土生土長一份子，你都唔想走啦，我哋香港係我哋嘅家，點解而家想佢哋走呢？」

專家：動物經多年飼養 無法野放

海洋公園動物及保育部總館長祝效忠亦有提到，不少動物已居於園內多年，當中長壽如金鋼鷹鸚鵡Mick、部份海豚、甚至大熊貓安安亦已居住超過20年，難以「話搬就搬」，加上長年人工飼養，絕不適合野放，現時設於本港的嘉道理農場並無適用地方、設施安置多款動物，要將大部份動物移離需花多年時間。

野外動向創辦人陳嘉俊則說，園內的海洋生物並非完全適合於本港水域生長，不得放生解決，「水溫、水嘅鹽度好多都唔適合，加上佢哋人工飼養，會造成生態問題，佢哋會自生自滅一樣。」