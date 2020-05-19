海洋公園54億撥款懸而未決　行政總裁：若倒閉會送動物到其他樂園

海洋公園近年面臨財困，年年赤字，若未能解決當前資金流問題，於6月底花光所有儲備將倒閉。政府向立法會財委會申請撥款54億元，以作海洋公園未來12個月營運開支及還清興建水上樂園等貸款，立法會財委會於上周未能作出表決，於今日（19日）的會議中繼續審議，決定海洋公園「生死」，不過由於議員有不少問題，今日仍未能作出表決。 若公園未能在本月獲得撥款而倒閉，園內7,500隻動物將失安置之所。行政總裁李繩宗表示，將會忍痛送走部份動物到全球信譽高、環境理想的樂園、地方，不適合隨意放生。

海洋公園54億「救亡」撥款於今日（19日）在立法會財委會內審議。（盧翊銘攝）

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在會議中，不論泛民及建制派議員均對海洋公園的撥款有不少意見，並質疑公園未能提供一個完善的「Plan C」「救公園」，如空口講白話。商務及經濟發展局局長邱騰華強調，若得到撥款後會即時組織改革海洋公園的小組委員會，當中包括多個界別人士。

行政總裁李繩宗：疫情期間送走動物十分困難

民主黨鄺俊宇追問若公園關閉，會如何處理現時園內7,500隻動物的安置。海洋公園行政總裁李繩宗表示，將會忍痛送走部份動物到全球信譽高、環境理想的樂園、地方，特別是當中不少為珍貴動物，惟現時疫情問題，運送上有極大困難，但強調不適合隨意放生。

議會陣線朱凱迪質疑，海洋公園近年多次向外的的商業貸款，當中包括多項過10億元以上的私人貸款，而大樹灣的項目超支57%，對外有逾13億貸款需要歸還，令人感到是否已暗地與外界協商由港府利用公帑包底。副主席劉鳴煒表示，一直以來跟對外的債務人有所聯系、商討，現時最重要是償還今年內到期的12億元債務。

商務及經濟發展局局長邱騰華公開指，因2014年的社會事件後，入園人數的確減少。（歐嘉樂攝）

黃定光：而家各行各業都仆街！

另一名議員邵家臻質疑，近年多個舊品牌、公司等結業，認為「倒錢」到海洋公園如倒錢落海，又認為當年亞視同樣因財困結束，「作為粉絲，點解當年唔出手救亞視呢？」另外，民建聯黃定光質議海洋公園用錢「買時間」，他表明會支持撥款，認為是相對清盤的兩害取其輕方案，「中銀係最大債主，如果佢清你盤，之後大大細細債主都排隊清啦！」他又以「爛銅爛鐵」形容園內設施，若清盤根本無任何有價值的資產抵押，他又一度指「而家各行各業都仆街！」惟其後改口以「凋零」形容公園現況。

何君堯：搬海洋公園去迪士尼旁邊

自由黨鍾國斌則說，現時不少商業機構需要債務重組，並非罕見，再次建議先批出部份金額予公園作年度營運。何君堯則建議，將海洋公園遷到迪士尼樂園二期用地，可打造一個另類樂園，「橫掂幅地成日都唔知點用，將佢搬入去再發展囉！」新民黨容海恩表示，不希望因疫情失去一個主題樂園，若撥款有助起死回生會支持，但質疑還債後是否確保樂園有翻生之地。經民聯張華峰形容，今次撥款猶如「畀兩舊豬頭骨議員去啃。」問及政府有否第三個方案。

海洋公園副主席劉鳴煒昨日（18日）接受訪問時表示，這次建議撥款已經是多個拯救海洋公園的最可行方法，若然公園倒閉，粗略估計開支需要100億元，以安置動物及遣散2,000名員工等，並不划算，又指是次要求撥款的54億元是避免清盤的最低金額，強調「一點都不能少」，並指若然未能歸還借貸，短期內會有人入稟清盤，情況危急。

商務及經濟發展局局長邱騰華在上周一（11日）表示，經過近四個月的審視，港府公布新方案並正式向立法會申請撥款，主要為協助海洋公園渡過即時財務困難，令其可以維持運作。海洋公園與港府會將撥款申請減半，即只向海洋公園注資約54億元，原定發展計劃的七個園區建設的106億元建議，將會暫時擱置。