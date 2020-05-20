港台《頭條新聞》再惹爭議　顧問委員會主席陳建強：梁家榮要負責

香港電台昨日（19日）遭通訊局警告，指節目《頭條新聞》污衊和侮辱警方、資料準確性成疑。港台事後表明會檢討，而《頭條新聞》本季節目全部播出後會暫停製作，並向被冒犯的警察致歉。 商經局局長邱騰華今日（20日）表示，周四（21日）會與港台顧問委員會會面，以跟進及改善港台的工作。 委員會主席陳建強向《香港01》表示，委會員上月提出與邱騰華會面，昨日獲商經局回覆，而會議主要是聆聽決策局的意見。他說：「今日港台接二連三遭（通訊局）嚴重警告及警告，委員們係關注及失望。根據《香港電台約章》，廣播處長係港台總編輯，佢要為事件負責。」但怎樣負責，他指要留待對方自行決定。

5月20日，邱騰華回應香港電台《頭條新聞》風波。（余俊亮攝）

邱騰華見顧問委員會 當然成員梁家榮不能列席

商經局局長邱騰華今日表示，明日會與港台顧問委員會會面。據悉，邱騰華今次只邀請非官守成員會面，換言之，作為當然成員的廣播處處長梁家榮將不會列席，而梁家榮本人今早才得悉自己不獲邀出席會議。此外，今次會議屬內部會議，不會公開讓傳媒採訪。

委員會主席陳建強回覆《香港01》查詢指，會議並非針對今次《頭條新聞》事件而召開的，因為《左右紅藍綠》於4月20日遭通訊局嚴重警告時，顧問委員會已向商經局提出會面安排，至昨日才獲商經局回覆，「我都唔知局長會公開講。」

委員：不能夠苟且港台的錯失

港台近期遭通訊局發出嚴重警告及警告，陳建強對此感到痛心，又指所有顧問委員都是非常珍惜及擁護港台，大家的立場中立，且是港台的一份子，但根據他們在《香港電台約章》下的職責，不能夠苟且錯失，「港台要維護編輯自由，其實都係要謹守約章。」

他說：「今日港台接二連三遭（通訊局）嚴重警告及警告，委員們係關注及失望。根據《香港電台約章》，廣播處長係港台總編輯，佢要為事件負責。」但怎樣負責，他指要留待對方自行決定。

廣播處長梁家榮。（資料圖片）

不討論《頭條新聞》是否要停播 非委員會職責

至於顧問委員會是否會建議《頭條新聞》停播？陳建強重申，委員會向來只會就編輯方針給予意見，不會就停播等給建議或討論。他亦相信，明日要主要聆聽商經局的意見，不會有新的建議給港台。

另一名顧問會成員馮應謙也指出，不是針對昨日《頭條新聞》才提出會面，是自港台《左右紅藍綠》遭通訊局嚴重警告時已約商經局，「聽日個會嘅agenda都無。」他強調，顧問委員會尊重港台的編採自主，並只會「提點港台」，最後港台是否接納由對方自行決定。

港台發言人表示，對於《頭條新聞》事件沒有再進一步回應。