邱騰華回應《頭條新聞》風波：是否繼續製作是港台編輯自主範圍

通訊事務管理局昨日警告香港電台個人意見節目《頭條新聞》污衊和侮辱警方、資料準確性成疑，港台承諾檢討，本季播出後會暫停製作，並向被冒犯的警察致歉。商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，裁決是獨立公正，港台對警方道歉是應該要做到事。他被追問日後港台是否能繼續製作《頭條新聞》，以及節目是否不能有嘲諷成份，他指這是港台編輯自主範圍。

【13:17】邱騰華：將來節目如何做，是否嘲諷節目不能做？一個廣告機構做什麼節目、手法，是它在編輯自主的範圍，但怎樣做，不能違反法律和港台約章上定出的規則。例如通訊局的裁決，成立的原因是資料是否正確；涉及對警方的侮辱，對任何節目，若諷刺手法符合規則，當然可以做，但超越底線去侮辱、或上次是散播仇恨，就不能去做，通訊局是基於同一把尺，看不到港台有任何例外。

香港電台電視大廈。（高仲明攝）

【13:04】邱騰華：通訊局作出裁決，必然根據調查和討論，亦容讓被投訴一方申述，希望各方尊重通訊局作為法定機構的決定。

港台亦就通訊局裁決反應，接受裁決，並對受影響一方道歉，這也是港台必須要做的。亦就節目引申的節目應否檢視，港台理應跟進。

商經局接連看到通訊局有投訴成立的裁定，兩個個案的裁決，分別是警告和嚴重警告，港台亦要嚴肅地就編輯製作過程機制，以致部門管治加以檢視。

最近港台顧問委員會亦邀請我見面，我明日會與他們見面。港台在《約章》下顧問委員會，可以就節目編輯方針給予意見，我也樂意聽取意見，我會繼續與港台作為政府部門、供應廣播機構跟進，改善他們的工作。

香港電台。（高仲明攝）

通訊局昨日（19日）指，港台《頭條新聞》2月14日播出後接獲逾3,300名公眾人士投訴，審議個案後裁定有關真實資料的準確性、污衊和侮辱警方，以及在個人意見節目中表達多方面意見所提出的投訴成立，決定向港台發出警告。港台表示，完成播放本季《頭條節目》後，將暫停製作該節目。港台亦向對港台不滿人士及感到被冒犯的警察致歉。

商務及經濟發展局昨晚亦發聲明，指港台作為公共廣播機構，「接連被裁定違反多項守則條文」，認為情況「非常嚴重」，已嚴正要求港台須接受有關裁決並就此致歉，並檢視節目在製作及編輯過程中是否涉人員疏忽及失誤，按結果作出跟進或懲處。