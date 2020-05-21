頭條新聞｜港台顧問委員會見邱騰華　主席：盡快成立工作小組

通訊事務管理局早前分別嚴重警告及警告港台節目《左右紅藍綠》和《頭條新聞》，更指《頭條新聞》污衊和侮辱警方，敦促港台需嚴格遵守《電視節目守則》，事後港台就事件道歉。港台顧問委員會今日與商經局會面，他表示覺得有需要向商經局尋求工作指引及交流，會面並非單一針對港台某一個節目。 會後，陳建強稱委員會將根據《港台約章》成立工作小組，研究如何能令港台節目符合約章，包括準確、持平，推動公民社會、國民身份認同及一國兩制的認識，「有結果再同大家分享。」

港台顧問委員會當然成員、廣播處長梁家榮，並無出席今日的會面。陳建強未有正面回應，僅稱：「邀請邊個出席唔係我哋，商經局負責安排。」會面實際上尋求什麼指引？陳建強會後重申，無談及任何人事變動，「我哋無評價，無講佢（梁家榮）有無缺失」，但梁家榮作為廣播處長和港台總編輯，要為港台所有節目負責。

成立工作小組 推動國民身份認同、一國兩制認識

顧問委員會將會根據《港台約章》成立工作小組，研究如何能令港台節目符合約章，包括準確、持平、推動公民社會、國民身份認同及一國兩制的認識。

陳建強稱，委員會與商經局有清晰交流，且看法是一致，認同港台在無論新聞，或是任何節目上都要有準確持平的觀點及分析，「呢方面喺3月13日嘅公開意見俾咗處長，我哋（港台）嘅節目都唔會有例外。」

對於港台接連收到通訊局警告，陳建強指根據約章，廣播處長要重視、考慮委員會所有意見，不採納要匯報和解釋，「過去一直處長無表示有任何難處，我哋好放心。直至通訊局嘅裁決先知道出問題。」工作小組會推動港台遵守《約章》的精神。

籲工會放心 盼港人勿放棄港台

記者追問，為何委員會不邀請員工出席？不認同他們是重要份子嗎？陳建強則員工是重要資產，向來尊他們及編輯自主，但員工的溝通應該是留給處長去處理，委員會的職業是向港台的節目標準及水平提出意見。

陳建強提到，委員會所有委員都是擁抱港台，非常欣賞港台，過去多次想成立工作小組都工會有意見，擔心工小組只有三、四名成員會「騎劫」報告，「我哋全部委員會一齊做個工成小組，工會唔使擔心。」期盼港人不要放棄港台。

在記者採訪期間，委員狄志遠不時以「趕時間」等理由打斷記者發問，其後向陳建強指「再答你走唔到」護送陳離開。

香港電台。（高仲明攝）

陳建強之後向《香港01》記者解釋，成立工作小組是根據《港台約章》第13點(f)節，顧問委員會「就港台如何達至其公共目的及履行其使命的事宜作出研究」。而《約章》第4點有提及，港台的其中一個目的，是要讓市民認同公民身分及促進公民社會發展，方法包括提供準確而持平的新聞報道、資訊、觀點及分析，以加強市民對社會、國家和世界的認識；增加市民對「一國兩制」及其在香港實施情況的認識；以及提供讓市民了解社會和國家的節目，培養市民對公民及國民身分的認同感。

陳建強昨日接受《香港01》訪問時表示，委會員上月提出與邱騰華會面，昨日獲商經局回覆，而會議主要是聆聽決策局的意見。他說：「今日港台接二連三遭（通訊局）嚴重警告及警告，委員們係關注及失望。根據《香港電台約章》，廣播處長係港台總編輯，佢要為事件負責。」但怎樣負責，他指要留待對方自行決定。