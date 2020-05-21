頭條新聞・專訪｜初代監製施永遠：要思考諷刺表達應否繼續存在

香港電台節目《左右紅藍綠》和《頭條新聞》先後收到通訊局的警告，其中《頭條新聞》被裁定諷警污衊、侮辱警方，港台要道歉，未來是否繼續製作未有定案。 這個陪伴港人嬉笑怒罵31年的諷刺時事節目，在1989年誕生，第一代監製是已退休的助理廣播處長施永遠。他接受《香港01》電話訪問時，語帶無奈：「是《頭條新聞》變了還是香港社會變了？未來要思考社會怎樣去看諷刺的表達方法，應否繼續存在。」 他坦言，公平地說可以有更客觀的做法，但強調不相信今日港台的同事，有任何企圖去侮辱警方。

施永遠是《頭條新聞》第一代監製。（受訪者提供）

「大道理、香港電台和《頭條新聞》的前世今生，我都講過，不想再講了。」作為《頭條新聞》之父，施永遠婉拒見面和拍攝，但一接過電話就道出無奈，「事件發生後，我認真想過，今日香港這樣緊張和對立的社會氣氛下，只有唯一一個輕鬆、幽默、諷刺的，以時事為題材的電視節目，就是《頭條新聞》。」

1986年，港台檢討架構，將向獨立法定董事局負責，但維持是政府部門，但到1989年，因為六四事件政治敏感而擱置。同一年，在六四事件發生前夕，一個諷刺時弊的節目誕生，名為《頭條新聞》。

第一代監製施永遠後來成為助理廣播處長，是港台第三把交椅，在2015年退休，他曾公開說過，感覺「上司想他執行一些政治任務。」他早前接受傳媒訪問時，仍無回應是什麼具體政治任務。

施：不應用新聞尺度規管諷刺時弊節目

對於《頭條新聞》遭通訊局警告，施永遠認為，不應該用新聞的尺度規管諷刺時弊節目，「我以前做頭條新聞，是很平常心，不是只針對某一特定人，而是將社會現象反映出來。」

施永遠說，被諷刺的對象一定不好過，但以往這些人的回應都有所不同，這次諷刺警務處認為冒犯，下次會否其他部門或整個政府，亦會覺得是侮辱貶損，「這樣就很大問題，無論在電視，還是電台、網上，是否不能再用這種方式呢？」

他坦言，公平地說可以有更客觀的做法，但強調不相信今日港台的同事，有任何企圖去侮辱警方。

香港電台。（高仲明攝）

《頭條新聞》未來會否繼續製作，仍是未知數，施永遠說，「最重要嘅係，要去思考個節目點解冇咗，點樣冇咗。」他亦強調，《鏗鏘集》、《獅子山下》等會涉及敏感議題的新聞和戲劇節目，對香港和香港人都非常重要。