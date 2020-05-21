陳肇始指約1500檢疫單位料7至9月落成　倘疫情穩定會停用駿洋邨

火炭駿洋邨自2月起被徵用作檢疫中心，食物及衞生局局長陳肇始今日（21日）於facebook發文，稱留意到有聲音要求政府盡快歸還。她強調，政府一直透過加建工程增加檢疫設施，料7至9月可分階段落成，提供額外約1,500個單位。她續指，若屆時疫情穩定，本地又沒來源不明的社區爆發，政府會盡快停止使用駿洋邨作檢疫中心，讓公屋租戶盡快入伙。

陳肇始在facebook提到，若屆時疫情穩定盡快停用駿洋邨。（陳肇始facebook圖片）

陳肇始表示，政府目前提供的檢疫單位超過八成來自駿洋邨，即使近日疫情稍緩，每天仍需用上駿洋邨二、三百個單位，她又強調認同在情況許可下，必須盡快歸還駿洋邨。

6000人曾住駿洋邨 106人確診

另外，她提到自疫情爆發以來，本港急需檢疫設施，以應付確診個案的密切接觸者、如青衣康美樓、‪大埔亨泰樓‬撤離行動等特別事件，以及從外地返港人士的檢疫安排，至今已有近6,000人曾入住，當中106人其後確診。她指，由此可見，讓有較高感染風險人士接受強制檢疫，可減低社區爆發風險，是抗疫「重要和有效的一環」。

火炭駿洋邨自2月起被徵用作檢疫中心。（陳肇始facebook圖片）

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