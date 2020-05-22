內會風波｜郭卓堅指梁君彥錯引條例　向法庭申覆核許可　官押後判

有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅，不滿立法會主席梁君彥在立法會內會選主席事宜上，引用《議事規則》更換郭榮鏗的決定，因而提出司法覆核，今（22日）在高等法院申請覆核許可，惟代表梁等人的律師卻指，選內會主席屬立法會的內部事務，法庭不應干預，法官押後裁決。

申請人為郭卓堅，答辯人為立法會主席梁君彥及議員陳健波。郭卓堅在庭外指，梁的做法是「鬥人唔過，鍾意改就改」，又指是次覆核「輸贏無乜所謂，我已經盡哂力」。

郭認為已選主席應屬無效

郭卓堅庭上，根據《基本法》第72(6)和第75條，立法會主席的權力應受制約。他指，因種種原因，內會經7個月都未能選出主席。惟他指，梁君彥及陳健波不應剝奪郭榮鏗主持內會主席的選舉。

郭卓堅續又認為梁君彥錯誤使用《議事規則》92條，其決定應無效。而由梁指定代替郭榮鏗的陳健波，在此情況下主持內會主席的選舉，亦應屬無效。

法庭一般不干預立法會內部事務

代表梁及陳的律師回應指，終審法院的案例碓立，法庭一般不干預立法會的內部事務，除非涉及違反《基本法》或違法情況。而選舉內會主席屬立法會的內部事務，在該原則下，法庭在這次事件中不應作出干預。

律師又指，梁君彥正確利用《議事規則》92條，反指有立法會議員濫用《議事規則》，經過7個月、17次會議，仍未能選出內會主席。律師強調，《基本法》第72條的原意，是要令立法會正常運作，而不是阻撓立法會和內會的工作，因此梁君彥的做法並未有違反《基本法》。

律師認為，郭卓堅未能提出合理可爭辯的理據，同時未有足夠權益提出是次司法覆核，因而要求法庭駁回其申請。

案件編號：HCAL 918/2020