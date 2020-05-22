體育老師涉襲警　警長稱遭對方膝頭撞腹　否認同僚曾揸被告下體

體育老師被指在去年11月「黎明行動」當日早上慢駛，遭交通警截查時涉跟警長，被控襲警罪。老師否認指控，案件在粉嶺法院開審，警長供稱，當日警方要求搜車時，被告憤然離去並舉腳踢他，最後遭警員制服，而他雖感到痛楚，但事後沒有驗傷。辯方律師反指被告遭截查時遭扯頭髮，警員又向被告說：「和你塞吖嗱！你玩完啦今次！」之後被告遭人壓在地上磨面、揸他下體及挖眼，被捕後更滿臉傷痕，但被告都沒有襲警。警長否認說法。

警長鍾宏業稱遭被告楊博文膝撞腹部。(林樂兒攝)

被告楊博文（29歲）任教體育科，他被指於去年11月11日在上水掃管埔路迴旋處襲擊警長鍾宏業。

指被告當天以時速10公里慢駛

警長鍾宏業供稱，當日早上6時半左右，看見被告駕駛的私家車駛入迴旋處，時速約為10公里，令後面的汽車亦要慢行。他指被告逗留2分鐘左右離開，但其後再次折返迴旋處慢駛，阻塞交通，遂上前截停調查。

被告激烈反抗作近似膝撞動作

警長檢查駕駛執照後，表示懷疑車中有非法物品，要求搜車，被告即表現憤怒，並欲離去，其同僚繼而從後拉住被告雙手。他形容，被告激烈反抗期間，舉高右腳大力以「近似膝撞」的方式撞向腹部，又稱被告踢完之後「隻腳𨅝咗一下」。其同僚隨後將被告壓地，用手銬反鎖，並以涉嫌襲警罪拘捕他。

警長指被告在過程中一言不發，裁判官問他曾否查問被告為何慢駛，警長則回覆未有就此事發問。

警長事後並無驗傷

辯方大律師陳偉彥質疑，警長的口供記錄指被告踢腳，在庭上又說被告「𨅝」了一下，其後又形容以膝頭撞他。警長則指兩人距離很近，對方起腳時已踢到腹部，澄清襲擊動作只有一下，被告「收腳嗰下」不算襲擊。警長供稱被踢後感疼痛，亦知道可以驗傷取醫療報告，但承認事後沒去驗傷。

辯方指被告被捕後面上傷痕累累

辯方展示被告的傷勢照片，指他臉上傷痕累累。警長同意該些傷勢是在場有份調查的警察造成，解釋被告持續掙扎，警方要將之壓地才能鎖上手銬。

辯方指，被告開車門後遭警長拉落車，並被推至旁邊的欄杆處。被告表示自己正要「返工教書」，否認「兜路」，警長便喝問：「你係咪當我哋交通警流㗎？」之後另一警員扯被告頭髮，並說：「和你塞呀嗱！你玩完啦今次！」被告喊出該警員編號「10196」時，該警回以：「你咪記囉！」

辯方指被告遭面壓地磨擦

警長對上述之事全盤否認。至於其同僚曾否抱起被告右腳，他就表示同事用了不同方法制服，或有作出此舉。辯方續指，被告因被抱腳而向後跌，之後遭警方指他踢警。警方再把他的臉壓在地上磨擦、揸下體、挖眼，警長均表示不同意。他又不同意被告從未有襲擊。

未有就慢駛查問被告

他指，如有人慢駛阻塞交通，可控以危險駕駛或不小心駕駛的罪名，但同意警方拘捕後沒有就慢駛一事作調查及或起訴。他又稱當時懷疑車上有汽油彈，但同事沒有搜出可疑物品。

案件下午續。

案件編號：FLCC5275/2019