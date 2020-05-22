教育局更新聘用教師指引　需申報是否涉專業失德調查　葉建源反對

反修例風波下，有教師被捕或因涉「不當」言論等遭投訴。教育局今（22日）更新學校教學及非教學人員的聘任通告，當中應徵教師職位者，須申報是否涉及「在進行中的刑事訴訟或調查，包括但不限於被警方逮捕或拘捕」、「是否正被學校或教育局調查有關其專業失德的指控。」 教育界立法會議員葉建源認為，新增的申報要求屬「好差嘅做法」，部份教師被無理投訴，尚接受教育局調查，若然在未有調查結果下，就要向應徵學校申報，會影響教師前途。

教育界去年1月初舉行教師集會，抗議教師言論自由收窄。（資料圖片）

192教師涉專業失當遭投訴

在反修例風波下，約192名教師涉專業失當遭投訴，內容主要涉及發表仇恨、詛咒等不恰當的言論，有54位教師已被收譴責信、警告信、勸喻信或口頭提示等。

教育局今日更新學校教學及非教學人員的聘任通告，局方在通告特別指出，教師肩負傳承知識、熏陶品格的重要職責，須奉公守法、謹言慎行，以符合社會大眾對教師道德和專業標準的期望。

申請人曾作違法行為不能註冊為教師

局方在通告指，十分重視教師的專業操專，重申對曾干犯嚴重罪行或作出違法行為的申請人，局方會拒絕其註冊申請；對涉及失德行為的教師，局方則會取消其註冊資格。

通告在教師聘任上，除一如以往要求應徵者申報是否曾在香港或其他地方被裁定干犯刑事罪行外，另外新增要求申報「或就其所知是否涉及任何在進行中的刑事訴訟或調查，包括但不限於被警方逮捕或拘捕」，「或就所其所知是否正被學校或教育局調查有關其專業失德的指控」，並提供詳情。

另外，在教師聘任上，通告指，學校「在徵得擬聘用教師的同意後」，向教育局申請查閱其註冊資料，當中新增備註，教育局除可提供教師註冊是否有效、曾遭取消或拒絕，亦包括教師註冊曾否收到教育局發出的譴責、警告、勸喻信，或需要局方審視其註冊資格的情況。

教育界立法會議員葉建源表示，認為新增的申報要求屬「好差嘅做法」，對未定罪的教師不公平。（資料圖片）

葉建源：好差做法 違反無罪推定 影響教師前途

教育界立法會議員葉建源表示，認為新增的申報要求屬「好差嘅做法」，現時部份涉及專業失德的投訴並不合理，但教師仍須接受局方調查，在尚未有調查結果下，仍須向應徵學校申報，會影響教師前途，令他們在轉職上十分困難。他指，即使教師涉嫌干犯罪行，但有關案件尚未結案，若然仍須在聘用時申報，是違反「無罪推定」的原則，對涉事教師不公平。