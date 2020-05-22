海洋公園再到財委會申54億元撥款　會議結束仍未進行表決

海洋公園財困，若未能獲立法會批准撥款54億元，或會在6月底倒閉。立法會財務委員會今日（22日）繼續審議政府擬撥款逾54億元的「救亡」項目，政府昨再提交微調方案，涉及海洋公園重新發展計劃貸款及海洋公園大樹灣發展項目貸款。 泛民立法會議員譚文豪、胡志偉及朱凱廸提出三項傳召議案，在下午5時許，議案全遭否決，會議恢復質詢環節。其後會議於下午6時結束，但仍未就撥款申請進行表決。

泛民動議傳召中銀香港代表遭否決

財委會會議至下午5時，公民黨譚文豪動議傳召2016年時任旅遊事務專員朱曼鈴到財委會的議案，在23票贊成、30票反對下被否決。另外，民主黨胡志偉動議傳召前財經事務及庫務局局長馬時亨、前經濟發展及勞工局局長葉澍堃、前旅遊事務專員鄭汝樺，以及前海洋公園主席盛智文作證的議案，亦在22票贊成、29票反對下被否決。

最後一項動議為議會陣線朱凱廸提出傳召中國銀行（香港）有限公司代表就海洋公園整體還款能力的評估等作證的議案，在23票贊成、29票反對下被否決。

會議其後恢復質詢環節，熱血公民鄭松泰質疑在沒有擔保及抵押的情況下，為何海洋公園能取得銀行貸款；並質疑若不能還款，海洋公園會否被銀行「攞咗去」，包括熊貓等，直言屬「國家尊嚴」。海洋公園董事局副主席劉鳴煒回應指，獲借貸是建基於過去還款能力相當好，而債權人不止銀行，若清盤則由清盤官決定之後去向。商務及經濟發展局長邱騰華指，海洋公園無論國寶或棄養動物亦會接收，強調非政治問題。

醫學界議員陳沛然認為，公園定位改作教育、保育「無可能收支平衡，甚至會成為經常開支」。他又質疑若發展為度假聖地，酒店、旅遊發展，未來收入如何分拆，擔心「若干年後又返嚟攞錢」。邱騰華回應指園方會開源節流，並會調整及改善。