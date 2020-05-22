海洋公園再到財委會商54億元撥款　建制派支持　民主派質疑新定位

海洋公園財困，若未能獲立法會批准撥款54億元，或會在6月底倒閉。立法會財務委員會今日（22日）繼續審議政府擬撥款逾54億元的「救亡」項目，涉及海洋公園重新發展計劃貸款及海洋公園大樹灣發展項目貸款。 建制派及民主派議員均批評海洋公園以員工的「飯碗」及動物福祉、去向騎劫市民及立法會各議員撥款，惟自由黨鍾國斌認為應先向公園批出營運開支撥款，並同步跟向貸款單位了解情況，認為各項事件必然「有商有量」；經民聯林健鋒亦表示支持撥款要保就業。 而議會陣線毛孟靜質批評，政府昨日(21日)突然拋出新方案，質疑態度欠缺誠意：「大家惡少少，政府才縮少少」；而公民黨則譚文豪表示，海洋公園有三筆商業借貸來自中銀，政府沒有擔保，嚴格來說政府沒有義務協助還款。

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議會陣線立法會朱凱迪則擔心，2019年公園已向中銀審批循環貸款，現時要求立法會批出的54億元撥款的，是否能夠足以歸還現時所有的貸款。（資料圖片/梁鵬威攝）

立法會財委會今(22日)繼續就海洋公園撥款舉行會議，建制派及民主派議員均批評公園以員工的「飯碗」及動物福祉、去向，「騎劫」市民及立法會各議員撥款。

何君堯自薦成為檢討顧問

議員何君堯再次建議將海洋公園的部份設施，特別是機動遊戲全數搬到迪士尼樂園附近，將來海洋公園改建打造為超六星級酒店吸引遊客，又自薦成為檢討海洋公園去向的顧問，「啱啱傾開,原來香港欠缺超6星級酒店，作為旅遊業重地點得呀！我宜家俾咗個可行建議你，我腦袋好有用架，唔洗用一千三百萬請顧問啦，我收你1300蚊啦！」

議員擔心再有另一筆貸款 要求進一步交代

議會陣線立法會朱凱迪則擔心，2019年公園已向中銀審批循環貸款，現時要求立法會批出的54億元撥款的，是否能夠足以歸還現時所有的貸款，擔心「批一次之後又有更多」要求進一步交代工程所涉的費用及顧問費，以及不同債款糾紛內容，並要求於會內傳召銀行代表了解詳情。

公民黨譚文豪就質疑，海洋公園有三筆商業借貸來自中銀，政府沒有為其作擔保，嚴格來說政府沒有義務協助還款，假如立法會不批出撥款，最大損失是中銀。

議會陣線毛孟靜亦批評，政府過去多次強調沒有「Plan C」，但昨日臨時卻提出新定位，質疑是「大家惡少少，政府才縮少少」，態度欠缺誠意。

建議派認為應「有商有量」及保就業

自由黨立法會議員鍾國斌則重申，認為可先向公園批出營運開支的撥款，並同步跟各貸款單位了解情況，認為各項事件必然「有商有量」，要求園方披露單位名稱及款項；但公園在會表明擔心與債權人洽談的「籌碼」為由，不願透露。

經民聯林健鋒則認為，萬一海洋公園倒閉，將有2000多名員工失業，在現時失業率高企的環境下，後患無窮，支持撥款是為了保就業。

商務及經濟發展局長邱騰華再次強調，今年初因疫情令公園關閉，收入大受影響。（資料圖片/余俊亮攝）

邱騰華：必須處理債務問題及日常營運開支才能持續

商務及經濟發展局長邱騰華再次解釋，以往多年海洋公園於2014年前及去年社會運動前，市況不錯時收支並無問題，又指今年初因疫情令公園關閉，收入大受影響，現時必須處理債務問題及日常營運開支才能持續。

海洋公園董事局副主席劉鳴煒又以去年發生的社會事件，及今年初今年無法預計的疫情，令公園收入不明朗，強調公園必需改革，現時公園最少每年要有超過600萬人次入場，即每日最少2萬多人才能維持，此外，劉又解釋，中銀副總裁龔楊恩慈是在16年借貸後才加入董事局，去年傾談貸款事項時亦有所避席。

邱騰華曾形容，海洋公園非一盤生意，港人非因為公園能賺錢而對公園有感情。邱重申海洋公園是法定及非牟利組織，亦是世界級的保育基地，同時提供2000個全職工作崗位。政府不希望海洋公園成為疫情下第一個犧牲品，令多年來建立的品牌付諸東流。邱認為海洋公園有能力重新發展，不需要依賴政府，但需要調整未來的策略定位。