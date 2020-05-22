【新冠肺炎】瑪麗醫院負壓系統故障　疫情期間共四公院「出事」

新型冠狀病毒肺炎疫情未息，本港公立醫院隔離病房的負壓系統接連「出事」，醫院管理局今天（22日）公布，瑪麗醫院通風系統在維修期間，有隔離病房出現氣壓不平均的問題，觸發警報，在35分鐘後才回復正常，其中一間單人病房有新冠肺炎病人入住。 醫管局指，隔離病房的前室氣壓下降，但由於房門緊閉，無人離開病房，醫護人員亦穿了合適裝備，感染風險不高。 疫情期間，瑪嘉烈醫院、北區醫院、屯門醫院、瑪麗醫院的負壓系統都曾出現故障等情況。

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前室氣壓稍降 病房仍維持負壓

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生在記者會上公布，瑪麗醫院隔離病房負壓系統在今早11時35分發出警報，機電工程署初步調查後，認為因該院通風系統維修期間，有隔離病房出現氣壓不平均的問題，觸發警報，而系統在35分鐘後才回復正常。

相關事件影響到一間病房當中的三間單人房，其前室氣壓下降，庾慧玲解釋，每間隔離病房都設有前室，而前室氣壓應高於病房內的氣壓，事故有機會影響到前室和病房間氣壓的分別，但她強調，據了解全部病房仍維持負壓，感染風險不高。

翻查資料發現，當醫護人員打開一道隔離病房房門後，就會進入前室，醫護會在該處穿上防護裝備，再打開另一道門時，才正式進入有病人的病房，而醫護離開隔離病房前，也會在前室脫下防護裝備。前室用作緩衝，而兩道房門不能同時打開。

庾慧玲續指，事故發生時，隔離病房的房門緊閉，沒有人離開病房，醫護人員亦佩戴了N95等合適裝備，也沒有進行高風險的醫療程序，醫院評估後認為風險不高，惟她稱沒有涉事病房病人數目的資料。

瑪麗醫院通風系統在維修期間，有隔離病房出現氣壓不平均的問題。（資料圖片／張美蘭攝）

被問到公立醫院負壓系統接連出事故，是否整個系統都有問題時，庾慧玲稱，醫管局十分關注事件，已要求機電署調查，維修其他醫院的負壓系統時，也會研究有無相關措施需要加強。

今次已是疫情期間第四間公院負壓系統出現故障。4月13日，瑪嘉烈醫院傳染病大樓維修冷氣系統，期間有7層病房的冷氣系統及負壓抽風系統突然停頓5至34分鐘。5月上旬，北區醫院在五天內三度現故障，包括負壓抽風系統其中一部抽氣扇發生接地故障，觸發警報；負壓抽風系統的風閘出現不穩定或未能如常運作。5月17日，屯門醫院火警鐘誤鳴，隔離病房的空調及負氣壓系統按照消防系統法定要求停止運作，消防到場檢查證實並無火警，負壓設施停運逾一小時。