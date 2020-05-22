荃灣洪家手作洪瑞珍三明治涉無牌工場　再多20人疑食物中毒

衞生防護中心昨日（21日）指出，正調查2宗涉及荃灣「洪家手作三明治——洪瑞珍二代」的懷疑食物中毒個案，事件共涉及7人，食環署食物安全中心發現，涉事三文治由香港一所無牌食物製造工場製造。 中心今日表示，再確認多20人懷疑食物中毒，共新增9個與進食有關三文治的群組，最細只得1歲。他們進食有關三文治後，先後出現腸胃炎病徵，所有受影響人士目前情況穩定。 台灣「洪瑞珍餅店」發聲明指，香港的「洪瑞珍」並非授權店舖，與台灣品牌毫無關係。涉事店舖在其Facebook專頁表示「本公司仍由洪瑞珍二代傳人洪毓姗所設立洪瑞珍傳世有限公司所授權為香港地區總代理」，負責人解釋「情況就好似香港譚仔同埋譚仔三哥咁。」

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「洪家手作三明治——洪瑞珍二代」疑爆食物中毒（Facebook圖片）

患者最細只有1歲 五人入院

衞生防護中心指出，經跟進調查後，今日確認9個與進食有關三文治的新增群組，涉及5男15女，年齡介乎1至68歲。

中心說，他們在5月18至21日期間進食有關三文治，約4至43小時後先後出現腸胃炎病徵，包括腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等。當中16人曾經求醫，其中5人需入院接受治療。

再多四間分店出事

據了解，除了荃灣「洪家手作三明治——洪瑞珍二代」疑爆食物中毒外，至今再多四間分店中招，包括葵涌廣場、旺角中心、D2 PLACE水晶屋、觀塘開聯工業中心8樓20至21室。

衞生防護中心發言人，食物在室溫存放過久，會引致病原體繁殖和產生毒素，市民應避免食用已擺放於室溫數小時的熟食或即食食物。

荃灣「洪家手作洪瑞珍三明治」疑爆食物中毒後，今日沒有開門營業。（黃金棋攝）

台灣「洪瑞珍餅店」控香港「洪瑞珍三明治」侵權

台灣「洪瑞珍餅店」發聲明指，香港的「洪瑞珍」並非授權店舖，與台灣品牌毫無關係。發言人說，香港負責人從來沒有聯絡過台灣總店的任何家族成員，強調香港至今仍未有「洪瑞珍餅店」授權店舖。在發生此事件之前，台灣總店已經在香港起訴香港「洪瑞珍三明治」侵權，目前正在香港法院審理階段。

發言人回應稱，「洪家手作三明治——洪瑞珍二代」所言的授權全屬捏造，香港負責人從來沒有聯絡過台灣總店的任何家族成員，強調香港至今仍未有「洪瑞珍餅店」授權店舖。

「洪家手作三明治-洪瑞珍二代」稱是由洪瑞珍二代傳人洪毓姗公司所授權的香港地區總代理。（黃金棋攝）

涉事店舖：去年獲台灣「洪家手作」授權後設廠

「洪家手作三明治——洪瑞珍二代」在其Facebook專頁表示，「本公司仍由洪瑞珍二代傳人洪毓姗所設立洪瑞珍傳世有限公司所授權為香港地區總代理」。負責人今日稱，公司在去年與「洪瑞珍餅店」老闆的堂妹洪毓姗接洽，獲得授權並於同年10月在港設廠。她解釋說，洪瑞珍的家族關係複雜，大老闆的子女將店舖在全台開枝散葉，而洪毓姗管有的「洪家手作」屬於總店的分支，「情況就好似香港譚仔同埋譚仔三哥咁，講都講唔清。」