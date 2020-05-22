台灣洪瑞珍：已控港店侵權　疑爆食物中毒港店負責人：屬總店分支

荃灣「洪家手作洪瑞珍三明治」昨日（21日）爆出懷疑食物中毒事件，共涉及七人。食環署食物安全中心發現，涉事三文治由香港一所無牌食物製造工場製造，中心呼籲巿民不論批次及口味，不要食用該款三文治。 涉事店舖在其Facebook專頁表示「本公司仍由洪瑞珍二代傳人洪毓姗所設立洪瑞珍傳世有限公司所授權為香港地區總代理」。負責人解釋，洪瑞珍的家族關係複雜，洪毓姗管有的「洪家手作」，屬於總店的分支，「情況就好似香港譚仔同埋譚仔三哥咁。」 台灣「洪瑞珍餅店」發聲明指，香港的「洪瑞珍」並非授權店舖，與台灣品牌毫無關係。發言人說，香港負責人從來沒有聯絡過台灣總店的任何家族成員，強調香港至今仍未有「洪瑞珍餅店」授權店舖。

「洪家手作洪瑞珍三明治」疑爆食物中毒（Facebook圖片）

涉事店舖：去年獲台灣「洪家手作」授權後設廠

「洪家手作三明治-洪瑞珍二代」在其Facebook專頁表示，「本公司仍由洪瑞珍二代傳人洪毓姗所設立洪瑞珍傳世有限公司所授權為香港地區總代理」。負責人今日稱，公司在去年與「洪瑞珍餅店」老闆的堂妹洪毓姗接洽，獲得授權並於同年10月在港設廠。她解釋說，洪瑞珍的家族關係複雜，大老闆的子女將店舖在全台開枝散葉，而洪毓姗管有的「洪家手作」屬於總店的分支，「情況就好似香港譚仔同埋譚仔三哥咁，講都講唔清。」

台灣「洪瑞珍餅店」發聲明指，香港的「洪瑞珍」並非授權店舖，與台灣品牌毫無關係。由於洪瑞珍品牌在台灣非常出名，時常有被侵權事件發生。在發生此事件之前，台灣總店已經在香港起訴香港「洪瑞珍三明治」侵權，目前正在香港法院審理階段。

發言人回應稱，「洪家手作三明治-洪瑞珍二代」所言的授權全屬捏造，香港負責人從來沒有聯絡過台灣總店的任何家族成員，強調香港至今仍未有「洪瑞珍餅店」授權店舖。

「洪瑞珍餅店」曾與「洪家手作」在台對簿公堂

翻查台灣媒體報道，「洪瑞珍餅店」曾與「洪家手作」對簿公堂。有指「洪瑞珍」生意有傳男不傳女的傳統，「洪家手作」由洪家二代洪毓姍所創立，早年因其商標問題與總店起過官司，後來雙方協議和解，她不得使用「洪瑞珍」三字作商標，因而改名「洪家手作」。

荃灣「洪家手作洪瑞珍三明治」疑爆食物中毒後，今日沒有開門營業。（黃金棋攝）

事源由於受疫情影響相關部門於過去3個月時間近乎停止服務，而多次請求政府部門無果，以致使暫準牌照與所需的正式牌照未能依時續牌，我們會因應食安中心指引全線停業至少14日，而隨著政府部門陸續復工，相關牌照亦會於近期批出，我們會發出後才繼續正常營業... 由洪家手作三明治-洪瑞珍二代發佈於 2020年5月21日星期四

食物製造工場涉無牌經營遭檢控

衞生署衞生防護中心昨日表示，荃灣「洪家手作洪瑞珍三明治」出現懷疑食物中毒個案，事件共涉及7人。該7名食客於20日進食同一間店舖購買的同一品牌三文治後，出現腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵，全部受影響人士均已求醫，現時情況穩定。中心聯同食環署環境衞生部到涉事三文治供應商的食物製造工場跟進調查時，發現該食物製造廠涉嫌無牌經營，食環署今日較早前已向有關處所負責人提出檢控。

負責人反駁：疫情令政府停止服務

對於無牌經營指控，「洪家手作三明治-洪瑞珍二代」在其Facebook專頁回應指，事源由於受疫情影響，相關部門於過去3個月時間近乎停止服務，負責人多次請求政府部門無果，以致使暫準牌照與所需的正式牌照未能依時續牌，店舖會因應食安中心指引全線停業至少14日。而隨着政府部門陸續復工，相關牌照亦會於近期批出，會發出後才繼續正常營業。

負責人又表示，已立刻進行店舖內外大清潔及會深入了解事件，以免再有同類型情況發生，對於受影響客人表示深切抱歉。