新冠肺炎｜個人舒適非轉家居隔離理由　南非商人家庭須跟從檢疫令

南非商人高天成一家本月中從南非返港，因應新冠肺炎的檢疫令要求，被安排在元朗八鄉少年警訊中心隔離。惟他們指檢疫中心的環境極為惡劣，早前申請司法覆核，要求准他們改在其深灣獨立屋住所隔離。同時，他們一家亦申請人身保護令，讓他們離開檢疫中心，該申請於本周三被拒。高等法院法官今(22日)頒判詞，解釋拒批人身保護令的理據。法官認為衛生署的做法屬合法，又指為個人舒適情況不足成為改在家隔離的理由。

申請人一家從南非返港後，被安排在元朗八鄉的少年警訊訓練營隔離。(資料圖片)

申請人：高天成(Horsfield Leslie Grant)，其妻葉凱欣(Yip Hoi Yan Delphine）、他們三名22個月大至7歳的子女，以及一名傭工。高創立的裸心集團經營高級度假酒店業務。答辯人為行政長官、衛生署署長，以及兩名受檢疫規例授權的人員。

法官在判詞指， 申請人質疑衛生署對從南非抵港者的風險評估，又指巴西和玻利維亞等國家的確診率較南非高、檢測率則比南非低，其抵港者卻可在家隔離。

衞生署可作合適及專業決定

但法官指出，每個國家檢測數字有偏差，確診人數亦會有出入，根據資料︳南非近數周的確診個案確實在飈升，決定那些國家應有較嚴重的限制，屬衞生署的專業決定，署方亦較法庭更適合作評估。除非該評估是明顯錯誤和不合理，否則法庭不會干預，而法庭亦看不到該評估是明顯錯誤和不合理。

曾安排申請人換房但遭拒

對於申請人投訴他們獲安排房間的衛生情況，法官認為申請人之後獲安排搬至另一房間，但申請人拒絕，檢疫中心的房間亦會定時清潔。此外，申請人的子女雖然因不准返家而感到不快，但他們並非有病或有任何醫務情況不適合在檢疫中心被隔離。申請人亦曾投訴檢疫中心的食物，惟其實申請人的親友亦有向他們提供食物、衣服和其他生活必需品。

個人舒適情況不足成申請理據

法官指，為令申請人個人的舒適情況不足以成為申請的理據，不足以成為在家隔離的理由，並認為衛生署署長安排申請人一家入住檢疫中心的決定屬合法，並拒批人身保護令予申請人全家。

案件編號：HCAL921/2020