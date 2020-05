新冠肺炎｜裸心集團創辦人不滿須入住隔離營　求改在深灣洋房檢疫

裸心集團創辦人高天成一家本月中從南非返港後,因應新冠肺炎的檢疫令要求,被安排在元朗八鄉少年警訊中心隔離14天,不能在深灣逾3千呎洋房隔離檢疫。惟他們認為檢疫中心的環境極為惡劣,擔心子女「被困」經歷會影響其精神健康,又指多個國家如英國美國的確診個案均較南非為高,惟在該些國家的到港人士卻可在家居隔離,不明白為何南非抵港人士卻要入住隔離營。其妻更因住宿環境及食物惡少發電郵向特首投訴。高天成等日前申請司法覆核,指政府的做法屬不合法,要求法庭頒令准他們改在住所隔離。

申請人一家從南非返港後,被安排在元朗八鄉的少年警訊訓練營隔離。(資料圖片)

申請人:高天成(Horsfield Leslie Grant),其妻葉凱欣(Yip Hoi Yan Delphine)、他們三名介乎22個月大至7歳的子女,以及一名傭工。高創立的裸心集團經營高級度假酒店業務。答辯人為行政長官、衛生署署長,以及兩名根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》獲授權人員。

被安排入住少年警訊訓練營

入稟文件透露,申請人一家於本年5月14日,由南非經多哈飛抵港。雖然病毒的檢測呈陰性,但政府的檢疫令要求,凡是由南非、印度、巴基斯坦、孟加拉和尼泊爾的抵港人士,均需到檢疫中心進行14天強制隔隔離,因此他們被安排入住少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營,不能留在其居所隔離。

在其中一床發現死曱甴

申請人指該檢疫中心的環境極為惡劣和不衞生。他們被安排入住的地方佈滿塵埃,床鋪發霉,亦有螞蟻出沒,其中一張床更發現死曱甴。申請人又指,該中心曾有有確診者和其緊密接觸者入住,認為環境並不安全,更特別不適合年幼的小童居住。

妻曾發電郵向特首投訴

文件又提到,葉凱欣於5月15日曾親自發電郵予特首林鄭月娥和衛生署,電郵提到該檢疫中心的環境非常骯髒,他們最年幼的女兒會四周走動和觸摸,然後摸臉及把手指放入口。子女都在問:「Why are we locked up here?What have we done wrong?」( 為何我地被困在這裏?我地做錯了什麼?)葉擔心這些經歷會對子女的精神健康做成長遠的創傷性影響,又投訴檢疫中心的食物完全不宜食用,子女都拒絕進食。

葉又引述報道,指英美兩國的確診和死亡個案,都較南非多,質疑為何不要求來自該兩國的抵港人士入住檢疫中心。

指其他國家確診人數都較南非多

申請人認為政府強制申請人入住檢疫中心屬非法。對於衛生署指因南非的檢測數字低,因此由南非的扺港人士需入住檢疫中心,他們反指其他國家如巴西和玻利維亞等國家,其確診個案都比南非多,但檢測的比率較南非低,該些地區的扺港人士都可在家隔離。

求改在深灣洋房隔離

申請人要求法庭頒令,撤銷答辯人要入住檢疫中心的決定,並指示答辯人更改申請人一家檢疫的地方,由檢疫中心改為他們在深灣有逾3600平方呎,並有花園的洋房隔離。

高天成於南非出生,2005年到上海,並於2007年創辦了裸心集團,其妻亦有參與業務,集團旗在浙江莫干山開設的環保奢華度假村裸心谷和裸心堡,他們亦有在香港開設共享工作間。

案件編號:HCAL921/2020