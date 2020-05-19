新冠肺炎｜裸心集團創辦人不滿須入住隔離營　求改在深灣洋房檢疫

裸心集團創辦人高天成一家本月中從南非返港後，因應新冠肺炎的檢疫令要求，被安排在元朗八鄉少年警訊中心隔離14天，不能在深灣逾3千呎洋房隔離檢疫。惟他們認為檢疫中心的環境極為惡劣，擔心子女「被困」經歷會影響其精神健康，又指多個國家如英國美國的確診個案均較南非為高，惟在該些國家的到港人士卻可在家居隔離，不明白為何南非抵港人士卻要入住隔離營。其妻更因住宿環境及食物惡少發電郵向特首投訴。高天成等日前申請司法覆核，指政府的做法屬不合法，要求法庭頒令准他們改在住所隔離。

申請人一家從南非返港後，被安排在元朗八鄉的少年警訊訓練營隔離。(資料圖片)

申請人：高天成(Horsfield Leslie Grant)，其妻葉凱欣(Yip Hoi Yan Delphine）、他們三名介乎22個月大至7歳的子女，以及一名傭工。高創立的裸心集團經營高級度假酒店業務。答辯人為行政長官、衛生署署長，以及兩名根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》獲授權人員。

被安排入住少年警訊訓練營

入稟文件透露，申請人一家於本年5月14日，由南非經多哈飛抵港。雖然病毒的檢測呈陰性，但政府的檢疫令要求，凡是由南非、印度、巴基斯坦、孟加拉和尼泊爾的抵港人士，均需到檢疫中心進行14天強制隔隔離，因此他們被安排入住少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營，不能留在其居所隔離。

在其中一床發現死曱甴

申請人指該檢疫中心的環境極為惡劣和不衞生。他們被安排入住的地方佈滿塵埃，床鋪發霉，亦有螞蟻出沒，其中一張床更發現死曱甴。申請人又指，該中心曾有有確診者和其緊密接觸者入住，認為環境並不安全，更特別不適合年幼的小童居住。

妻曾發電郵向特首投訴

文件又提到，葉凱欣於5月15日曾親自發電郵予特首林鄭月娥和衛生署，電郵提到該檢疫中心的環境非常骯髒，他們最年幼的女兒會四周走動和觸摸，然後摸臉及把手指放入口。子女都在問：「Why are we locked up here？What have we done wrong？」( 為何我地被困在這裏？我地做錯了什麼？)葉擔心這些經歷會對子女的精神健康做成長遠的創傷性影響，又投訴檢疫中心的食物完全不宜食用，子女都拒絕進食。

葉又引述報道，指英美兩國的確診和死亡個案，都較南非多，質疑為何不要求來自該兩國的抵港人士入住檢疫中心。

指其他國家確診人數都較南非多

申請人認為政府強制申請人入住檢疫中心屬非法。對於衛生署指因南非的檢測數字低，因此由南非的扺港人士需入住檢疫中心，他們反指其他國家如巴西和玻利維亞等國家，其確診個案都比南非多，但檢測的比率較南非低，該些地區的扺港人士都可在家隔離。

求改在深灣洋房隔離

申請人要求法庭頒令，撤銷答辯人要入住檢疫中心的決定，並指示答辯人更改申請人一家檢疫的地方，由檢疫中心改為他們在深灣有逾3600平方呎，並有花園的洋房隔離。

高天成於南非出生，2005年到上海，並於2007年創辦了裸心集團，其妻亦有參與業務，集團旗在浙江莫干山開設的環保奢華度假村裸心谷和裸心堡，他們亦有在香港開設共享工作間。

案件編號：HCAL921/2020