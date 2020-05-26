塑膠如膠樽、發泡膠等使用雖方便，但回收不當卻帶來嚴重環境污染。為提升廢塑膠回收量，環保署在三區推出「中央收膠」先導計劃，俊成環保有限公司成為東區及觀塘區承辦商，合約分別為期27及26個月。該公司表示，今年1月底開展東區的計劃，目前於不同屋苑等70多個地點收集廢塑膠，月均回收量約十多噸。 回收計劃中包括不同類型塑膠，除膠樽外，亦會收集發泡膠、塑膠家居用品及膠餐具等。然而有市民將「回收箱當垃圾桶」，蕉皮、廚餘亦拋入去，造成回收工作困難。另外在疫情下，宣傳工作要暫停，承辦商坦言「環保署在家工作，回覆都有滯後，起步慢咗啲」。

系列報道

東區首試中央收膠 承辦商月收逾十噸廢膠 最怕廚餘棄回收箱

疫情油價大跌多重打擊 塑膠回收商生意海嘯式大跌 冀獲電費補貼

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根據環保署資料，2018年平均每日有2,343公噸塑膠送到堆填區，惟回收量近年大跌。當局計劃在東區、觀塘及沙田開展為期兩年的先導計劃，當中觀塘及沙田今個月剛公布承辦商，預計今年第三季開始。

於2001年成立的俊成環保有限公司去年已獲聘為東區承辦商，今次再獲觀塘合約。該公司總經理方文金表示，見證本港廢塑膠原料由高峰時過萬元一噸，「變到𠵱家好似唔值錢咁，呢啲其實係好有價值嘅嘢！」因此該公司投標，希望可參與計劃，令廢塑膠不再落入堆填區，「唔想呢樣嘢就咁攞去掉」。而政府給予的服務費則主要用作補貼薪金及運輸成本。

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東區設70多個回收點 無法回收物品佔整體近1%

對比起傳統三色回收箱，方形容今次計劃提供「一條龍」服務，該公司現時於公共屋邨、私人屋苑及政府機構等地點設70多個回收點，擺放回收桶。收集廢膠後會運到位於元朗、佔地逾二萬呎的回收場，進行分類、破碎、拉粒等程序，生產成再生膠粒原料後，售到東南亞及內地市場，可再造成風褸、球鞋等。

然而計劃實施後，面對不少困難，包括市民不認識回收物料。方文金形容回收到的物品千奇百怪，行李箱、毛公仔、玻璃樽之外，還有影響回收工作的廚餘，「蕉皮都好小事，再污糟係食物袋，裝過廚餘無清洗好多油脂，處理有困難」。方指會先將所有回收物帶到工場清洗分類，亦要大量人手處理。太骯髒的回收物只可送到堆填區，而玻璃樽則會送到相關的回收商，他強調無法回收的物品只佔整體不足1%。

俊成與環保署合作推出海報，提醒市民有甚麼物品可回收。（鄭子峰攝）

疫情下暫停宣傳 環保署職員回覆滯後

俊成面對另一困難則是在疫情下，原本計劃好的宣傳工作亦要暫停，「本身諗住搞流動街站、去中小學巡迴音樂會，停晒之後個計劃起步慢咗」。加上環保署職員早前留家工作，「會有啲滯後，回覆都慢少少」。

方文金坦言現時市民對計劃認識不多，「好多市民係好有心，唔想啲膠去堆填區，但唔知有咩渠道」。他寄望疫情後可恢復宣傳工作，讓市民更了解計劃；亦與當局合作推出海報，提醒市民有甚麼物品可回收，目標是計劃首半年間每月可收到15噸廢塑膠。