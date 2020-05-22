港鐵黃竹坑車廠上蓋住宅　單位擬增至5200伙　每伙平均面積縮5%

港鐵南港島線黃竹坑站、黃竹坑車廠上蓋日前向城規會申請修訂發展藍圖，將擬建的14幢住宅大廈提供的單位數目，由原定的4,900個增至5,200個。此外，修訂後的單位平均面積將由約785平方呎縮至742平方呎。

單位平均面積少43平方呎

黃竹坑車廠上蓋擬建14幢住宅大廈，涉及約35.8萬平方米樓面面積。申請人日前就項目向城規會提出修訂，申請將可發展的住宅單位數目由4,900個增至5,200個，而單位的平均面積則由73平方米、即785平方呎縮至69平方米、即742平方呎，減少43平方呎。而項目內的住宅停車位及鄰舍休憩用地亦按《香港規劃標準與準則》的要求相應稍為調整。

申請人指，修訂方案沒有改變總住宅樓面面積及建築物高度，只透過檢視原有建築空間效率，而整體建築佈局與已核准的方案無實質改變。而項目正分期發展，於相對成熟的項目內增加住宅單位可回應住屋需求。

住宅項目位於黃竹坑站及車廠上蓋。（資料圖片）

「工廈大王」旗下土瓜灣工廠大廈改建住宅

另外，土瓜灣旭日街一所工廠大廈擬改建住宅大廈，料可提供208伙住宅單位。大廈將同時設有會所及零售空間作商店。根據資料，該工廠大廈的部分單位由泰捷有限公司持有，該公司的董事之一為鍾明輝。翻查資料，鍾明輝被稱為「工廈大王」，收購不少本港的工廈。此外，大廈亦有單位由健采有限公司持有，而該公司董事為郭英蘭，她同時為內地房地產公司禹洲地產的執行董事。