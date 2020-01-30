大埔林村土地「被規劃」　村民批城規會偏幫財團　要求拒批申請

去年，恒地（0012）及會德豐（0020）透過其關連公司，向城規會申請更改大埔林村一帶的土地用途。大埔林村的居民聯同社民連梁國雄今日（30日）向立法會申訴部投訴，抗議兩大財團繞過通知村民的程序直接提出申請，有違城規會的指引，要求拒絕處理其申請，並要求立法會議員、土地正義聯盟朱凱廸及工黨的張超雄，於下月7日的城規會會議中反對申請及提出質詢。

新屋排村的村民郭先生表示，村內公告欄及附近巴士站均沒有看到相關申請更改用途的告示。（ 陳綽嵐攝）

城規會規定要通知住戶 有村落不見通知

根據城規會指引31(A)，申請人在申請更改土地用途前，必須取得受影響業權人或通知業權人，應以郵寄方式通知受影響人士，如果土地擁有人的郵寄地址不完整、土地註冊處沒有其郵寄地址或是土地擁有人達50人以上，申請人可登報及在申請地方或附近的當眼處貼出申請通知。

新屋排村的村民郭先生表示，即使所住的地方為受影響範圍，但村內公告欄及附近巴士站均沒有看到相關告示，林村鄉公所對此亦不知情。他指出，二眾村民是由報章得知自己的土地將被改變用途。

郭先生引述發展商向村民表示，11月曾在社山村張貼公告，亦有部份社山村村民看到，惟未有提及其他受影響的村，其他村民向城規會投訴後，12月20日於鐘屋村再看到相關公告。他認為做法不合理，村民一直在原址居住，亦有郵寄地址，申請人可以郵寄通知受影響業主，認為被通知是最基本權利，發展商的做法違反城規會的指引，因此要求城規會拒絕其申請。

大埔林村居民到政府總部請願，指發展商更改土地用途的通知不符合程序，部份村民未能收到通知。（陳綽嵐攝）

村民斥發展商傾倒泥頭致水浸

另外，發展商在申請書中表示，大量土地都處於閒置及休耕狀態，以不能復耕為由申請改變土地用途，村民反駁指只有發展商擁有的78%土地屬閒置狀態，其餘地段有人居住，非荒廢土地。村民斥責發展商早前在土地上傾倒泥頭，填高土地達1公尺，並以鋅板圍封，引致附近村落在雨季水浸及膝。村民指是次申請將在項目外沿建多個隔音牆，高達3至4公尺，或會加劇水浸情況，對村民構成更大危險，要求城規會對此進行調查，並請立法會議員在下月的城規會會議上提出質詢。

根據城規會文件，申請涉及17.2公頃的土地，申請人要求將用途由農業改為住宅用地，稱將興建1,309個住宅單位，估計入住人口約3,365人，為目前林村谷人口的兩成。