【國歌法】張建宗冀立法會能盡快通過《草案》　共同維護國歌尊嚴

《國歌條例草案》將於本周三恢復二讀，政務司司長張建宗於網誌表示《草案》旨在以本地立法形式在香港實施《中華人民共和國國歌法》，維護國歌尊嚴，使市民尊重國歌；冀能盡快通過《草案》，共同維護國歌尊嚴，讓香港特區及早完成這個憲制責任。 他又指，國安法鞏固一國兩制，無損權利自由，合法合憲，既有必要性，亦有迫切性；呼籲港人要理性分析，明辨是非，正確理解。

張建宗指，無論是國歌、國旗或國徽，都是一個國家的標誌和象徵，任何一位公民都必須予以尊重。《草案》只會對公開、故意侮辱國歌的行為作出懲處。事實上，只要不去侮辱和損害國歌作為中華人民共和國的象徵和標誌的尊嚴，市民無須憂慮會誤墮法網。

他又指，《草案》在2018年初展開立法工作，經過一年的討論、收集公眾意見和草擬法案，並在去年1月刊登憲報及提交立法會首讀和二讀；法案委員會已經過超過50小時的深入討論，完成對草案的審議，而內務委員會亦已在去年6月，對政府於本立法年度恢復二讀辯論的計劃並無異議；綜觀全球，很多國家都設有禁止侮辱國歌的相關法例，期望立法會能盡快通過《草案》，共同維護國歌尊嚴，讓香港特區及早完成這個憲制責任。

過去一年有人乞求外國干預香港事務 若未遏制可危害國家安全

對於港版國安法，張建宗指，過去一年，一些背離香港根本利益的人，蓄意嚴重觸碰「一國」原則的重要底線，破壞中央和特區的關係，危害國家主權安全，挑戰中央權力和《基本法》權威；有人甚至公然鼓吹「港獨」、「民主自決」，煽惑大量違法活動，並出現極端化、近乎恐怖主義的行徑，嚴重危害公共安全。有人肆意侮辱和焚燒國旗、污損國徽、衝擊中央駐港機構、攻擊中資企業，並乞求外國干預香港事務，甚至對香港實施制裁，更有人揚言要癱瘓特區政府。「這些激進主張和違法暴力行為令人極度憂慮，我們必須正視。情況若未能有效遏制，有可能提升到危害國家安全的層面。」

香港已去到一個十字路口 必須明確選擇

張建宗指，香港已去到一個十字路口，必須明確選擇：要盡快撥亂反正、重回正軌，確保市民安居樂業，營商投資環境穩定，繼續在光明大道上發展；還是任由激進和暴力分子假借民主之名，任意破壞香港社會的和平和安寧，把香港拖上絕路。他指，社會動盪才是安居樂業和投資者的大敵，香港何去何從，孰優孰劣，社會自有公論。

他指，特區政府將全力配合盡快完成有關立法，履行維護國家安全的職責，確保香港在「一國兩制」下保持長期繁榮穩定，長治久安。