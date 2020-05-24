本周三分階段復課　楊潤雄籲取消不必要集會、有身體接觸運動

中小學及幼稚園學生，將於本周三(27日)起分階段陸續復課。教育局局長楊潤雄今(24日)在港台節目《給香港的信》表示，學校只會上半日課，減低學生除口罩用膳風險，亦會建議學校取消不必要集會及課外活動，以學校廣播取代早會等。 楊又提到，音樂及體育堂需有特別安排，例如學生應避免吹奏管樂器、以拉筋、慢跑等，代替有身體接觸的運動。教育局將密切監測疫情最新進展及復課情況。

楊潤雄指，衛生專家對疫情進行了審慎評估，並與學校代表進行持續溝通，有信心在停課將近四個月後，允許課程逐步有序地恢復。他指，中三至中五學生將於本周三復課，小四至中二則訂於下月8日，幼稚園至小三則會於下月15日重返校園。

他指，學校只會上半日課，教室設置將改為單排坐，確保學生有適當的身體距離。音樂和體育課也應有特別考慮。例如避免吹奏樂器，以減少飛沫傳播的風險，亦應暫停會接觸的個人或團體體育活動，例如伸展運動，有氧運動和慢跑。他又提醒學生每日要量體溫、戴口罩及保持個人衞生，如有不適要盡早求醫。

他又指，港人必須繼續保持警惕，教育局將繼續監察情況，並與學校緊密合作，期望可為最好及最壞的情況做好準備。倘情況有變，影響復課計劃，教育局將及時通知大家。 他又引用愛因斯坦名句「知識的唯一來源是經驗」鼓勵學生，指過去幾個月，大家均從教科書以外學到韌性和責任感等，以及自律和自我指導的學習能力。